Argentina, un ejemplo de éxito a un año de campaña de vacunación anti-COVID-19

Argentina, un ejemplo de éxito a un año de campaña de vacunación anti-COVID-19

El 29 de diciembre de 2020 comenzó la inmunización contra el coronavirus en Argentina, a partir del primer lote de vacunas Sputnik V llegado desde Rusia.

Con más de 70% de la población con las dos dosis y 83% de la ciudadanía con al menos la primera, la campaña de vacunación contra el COVID-19 cumple un año desde su inicio en Argentina, y es evidente la capacidad de contención de la pandemia en el país ante la llegada de la tercera ola de contagios.Argentina vive un nuevo aumento exponencial de nuevos contagios, que crecieron más de 200% en los últimos 15 días, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires (este), Córdoba (centro), Tucumán (noroeste), Santa Fe (este central), Neuquén (sudoeste) y Río Negro (sur central).El aumento se explica a partir de la circulación interna de la variante ómicron, detectada en el país por primera vez el 6 de diciembre pasado, y con el relajamiento de las medidas sanitarias, el regreso de los eventos masivos, las reuniones sociales de fin de año y las celebraciones familiares por las festividades.La incidencia de mortalidad en las últimas cuatro semanas fue de 4,73 por cada millón de habitantes en personas vacunadas con dos dosis y de 10,76 cada millón de habitantes en personas que no iniciaron esquema de vacunación, informó el Ministerio de Salud."Cada región va a ir tomando sus medidas. Córdoba prohibió los eventos masivos y tomó nuevas restricciones, pero van a aparecer focos en todos lados. Va a haber mucho movimiento para fin de año y las vacaciones, entonces van a tener una sumatoria de casos importante, pero lo más importante es tener a la población vacunada, un buen control y cumplir con las medidas para que no haya un impacto en el sistema sanitario", comentó el médico infectólogoVacunas y vacunadosEl 24 de diciembre el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia del COVID-19. Además, lanzó a través de la aplicación móvil Cuidar el pase sanitario, con el cual se podrá acreditar, a partir del 1 de enero de 2022, el estado del esquema de vacunación para ingresar a actividades o eventos masivos.El primer envío con 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegó a Argentina el 24 de diciembre de 2020. A un año de iniciada la campaña de vacunación, 83% de la población total inició su esquema y el 70% lo completó. Entre los mayores de 18 años, la cifra asciende a 93% con al menos una dosis y 83% con el esquema completo.Además, 80% de los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema y el 59% lo completó, mientras que 62% de niñas y niños de entre 3 y 11 años se aplicó ya una dosis y 37% recibió las dos.La recepción de más de 100 millones de dosis permitió al país avanzar en terceras dosis. Ya aplicó 2,3 millones de dosis adicionales, que se dan entre cinco y seis meses posterior a la segunda, y 2,1 millones de dosis de refuerzo, aplicadas a los dos meses de haber completado el esquema y recomendadas para mayores de 70 años y personas inmunodeprimidas o que cursan alguna enfermedad, así como al personal sanitario.Argentina recibió donaciones de vacunas de EEUU, Canadá, España y México; por su parte donó dosis a países que no tuvieron un acceso equitativo, como Bolivia, Angola, Kenia, Filipinas, Vietnam, Mozambique, islas del Caribe como Barbados, Santa Lucía, Dominica, Granada y San Vicente y las Granadinas, y próximamente también a Nicaragua.A la fecha, Argentina acumula 5,4 millones de contagios confirmados y más de 117.000 muertes relacionadas a COVID-19 registradas oficialmente a nivel nacional desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.Se aplican en el país las siguientes vacunas (en este orden según volumen):

