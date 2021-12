https://mundo.sputniknews.com/20211224/japon-desiste-de-enviar-una-delegacion-oficial-a-los-juegos-olimpicos-de-pekin-2022-1119692221.html

Japón desiste de enviar una delegación oficial a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022

Japón desiste de enviar una delegación oficial a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022

TOKIO (Sputnik) — El Gobierno de Japón anunció que no enviará una delegación oficial a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. 24.12.2021, Sputnik Mundo

"A los Juegos de Invierno de Pekín viajarán el presidente del Comité Olímpico Nacional, Yasuhiro Yamashita, y la jefa del Comité Organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, mientras que a los Juegos Paralímpicos irá Kazuyuki Mori, titular del Comité Paralímpico de Japón", precisó el ministro portavoz del Gabinete, Hirokazu Matsuno.El portavoz aclaró que Hashimoto, a pesar de su condición de diputada parlamentaria, viajará a Pekín por invitación del Comité Olímpico Internacional.Matsuno atribuyó a la pandemia la decisión de no enviar una delegación gubernamental a la próxima edición olímpica.Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022, y los Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo. China abrirá las Villas Olímpicas a partir del 27 de enero para recibir a atletas de otros países.El 6 de diciembre, Estados Unidos confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos, aunque destacó que el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.Países como Australia, Reino Unido y Canadá se unieron al boicot.

