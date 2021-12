https://mundo.sputniknews.com/20211209/lograra-estados-unidos-organizar-un-boicot-contundente-a-los-juegos-olimpicos-de-pekin-2022-1119155129.html

¿Logrará Estados Unidos organizar un boicot contundente a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022?

EEUU declaró el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín. Desde Colombia se alzan voces que critican el reconocimiento que hizo el rey de España al... 09.12.2021, Sputnik Mundo

Washington instó a sus aliados a sumarse al veto a la fiesta deportiva que reunirá a atletas del mundo entero.El llamado ha tenido una repercusión positiva en algunos países aliados de EEUU, aunque no en todos.El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, explicó que "la presencia de personalidades oficiales es una decisión puramente política de cada gobierno y a esta decisión política se le aplica el principio de neutralidad del COI. Nos enfocamos completamente en los deportistas. Los JJOO es un evento sobre y para los atletas. Nuestra preocupación son los atletas, les damos la bienvenida para que puedan participar contando con el respaldo de sus gobiernos nacionales, dijo el máximo directivo olímpico".El portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Zhao Lijian, también resaltó que en esta cita lo importante son los deportistas."Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos reúnen para competir en disciplinas de invierno a atletas y aficionados al deporte de todo el mundo. Son ellos quienes deben estar en el centro de atención. Los Juegos de Invierno no son un escenario para manifestaciones políticas y manipulaciones. Los políticos de EEUU pretenden cobrarse fama promoviendo su 'boicot diplomático' mientras ni siquiera han sido invitados a los Juegos. Esta ilusión y la pura grandilocuencia están apuntadas a manipulación política", resaltó el portavoz de la Cancillería china.La alerta de RusiaMoscú también hizo pública su posición solidaria contra los intentos de Washington de boicotear la Olimpíada de Pekín alertando que EEUU busca el colapso del sistema deportivo internacional.El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que Estados Unidos trata de destruir el sistema deportivo internacional, al comentar su boicot "diplomático" a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín."Estados Unidos busca el dominio completo bajo sus propias reglas. Esto ya no es solo la politización del deporte (...) Hoy por hoy tratan de hacer colapsar el deporte mundial para favorecer sus intereses, los intereses de Estados Unidos", dijo la portavoz de la institución, María Zajárova, al abordar el veto de Washington a las Olimpiadas anunciado el lunes 6 de diciembre y al que se han sumado ya Australia, Canadá y Gran Bretaña.La diplomática remarcó que los estadounidenses no ocultan su intención de destruir la estructura del sistema deportivo."Reescriben las reglas partiendo de sus criterios ideológicos", apostilló.Estados Unidos alega que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 " dado el genocidio y el crimen contra la humanidad que está llevando a cabo la RPC (República Popular China) en Xinjiang y otros abusos de los derechos humanos", dijo el pasado lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa.Según la portavoz, la administración estadounidense no contribuirá a la "fanfarria" de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022 y los Juegos Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo.Por su parte, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Zhao Lijian advirtió este martes que "China expresa su descontento y se proclama categóricamente en contra, ya hicimos una fuerte advertencia a EEUU, también adoptaremos contramedidas decisivas". A su vez, desmintió las acusaciones sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en China."EEUU fabricó la mentira del siglo sobre el así llamado genocidio en Xinjiang, que ya fue desmentida por los hechos", destacó Lijian. Además insistió que "EEUU se basa en sus prejuicios ideológicos, mentiras y chismes, intenta impedir la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, lo que hará que las personas vean las malas intenciones de la parte estadounidense".La postura de parte de la UEDesde el bloque europeo, la vicepresidenta del Parlamento Europeo Nicola Beer también se manifestó por un boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Pekín como respuesta a violaciones de los derechos humanos por parte de China.Beer afirmó en una entrevista con el grupo mediático alemán Funke, que la UE debería "abogar por defender los derechos humanos y boicotear totalmente los JJOO de Invierno".Destacó que ni Washington ni Bruselas pueden guardar silencio ante "el aparato estatal de China que detrás del escenario viola abierta y groseramente los derechos humanos".La parlamentaria calificó los JJOO de Pekín de "una enorme propaganda puesta en escena".Francia se desligaSin embargo, no todos en Europa comparten la percepción de la Olimpíada de Pekín como "una enorme propaganda puesta en escena".Por ejemplo, Francia no se unirá al boicot diplomático de los juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, tal como lo informó este jueves el ministro de Educación del país, Jean-Michel Blanquer."En cuanto a China, condenamos la persecución de minorías, tales como los uigures, la violación de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por la jugadora de tenis china (...). En eso nuestra posición es clara y evidente. Pero boicotear los Juegos Olímpicos es una historia completamente distinta. El deporte no se puede mezclar con la política. Por lo tanto, Francia no prevé sumarse", dijo Blanker en un programa del canal televisivo BFMTV.'Invasión rusa a Ucrania': ¿cortina de humo mediática de Occidente?Las alarmas ante una hipotética invasión rusa en Ucrania acapararon las portadas internacionales, mientras que las crecientes violaciones de los derechos y las libertades en ese país –que sí son reales– pasan casi totalmente desapercibidas.La sensación es que, agitando el fantasma de la supuesta 'amenaza rusa', se busca exactamente desviar la atención de unas prácticas cada vez más escandalosas de las autoridades ucranianas, entre ellas las destinadas a acallar las voces incómodas para el Gobierno de Vladímir Zelenski.Un reciente informe de la ONU, donde se analiza el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, recoge decenas de casos de agresiones contra los que criticaron a las autoridades oficiales. Se trata, tanto de la violencia directa, como también de amenazas o el daño a bienes de los perseguidos. Se informa, además, de ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos. Los autores de esta persecución –que, por cierto, incluye asesinatos de periodistas– gozan de una total impunidad, tal y como constató esta semana la jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Matilda Bogner.Pero los ataques a la prensa es tan sólo una 'faceta' del Gobierno de Ucrania. Y es que suele también torturar a los prisioneros capturados en la guerra contra Donbás. Según la ONU, los métodos de tortura utilizados incluyen palizas, asfixia en seco y húmedo, electrocución, violación, desnudez forzada, privación de agua, comida, sueño o uso de sanitarios; así como simulacros de ejecución y amenazas de muerte o nuevas torturas, violencia sexual o daño a los miembros de sus familias.Otro problema que debe centrar la atención de la comunidad internacional es el ensalzamiento del nazismo en Ucrania, una tendencia denunciada por el embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, en un mensaje enviado al secretario general de este organismo internacional, Antonio Guterres.Escribió, en particular que Moscú "quiere llamar la atención sobre el ensalzamiento de los excómplices de los nazis culpables de los asesinatos masivos de los judíos, polacos, rusos y ucranianos cometidos en Ucrania durante la ocupación nazi de 1941 a 1944". Al mismo tiempo, expresó su rechazo a que, después de 2014, Kiev inste a los ucranianos, “incluida la joven generación, a rendir honores a esos criminales presentándolos como héroes".Estos hechos, como decíamos, son ignorados por la prensa dominante, ocupada única y exclusivamente por 'una Rusia agresiva' que supuestamente amenaza la paz en Ucrania.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

