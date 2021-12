https://mundo.sputniknews.com/20211212/que-hay-detras-del-boicot-a-los-jjoo-de-pekin-y-como-puede-afectar-a-los-deportistas-1119233190.html

¿Qué hay detrás del boicot a los JJOO de Pekín y cómo puede afectar a los deportistas?

Después de que EEUU anunciara el boicot diplomático a los JJOO de China, se sumaron a esta medida Australia, Canadá y el Reino Unido. China advirtió que respondería con "contramedidas decisivas" y llamó a los países a no politizar un evento deportivo.Según Washington, China ha promovido violaciones de derechos humanos contra los uigures musulmanes y otras minorías de la región china de Xinjiang y el boicot diplomático sería una forma de represalia.El experto y profesor de relaciones internacionales, Vítor Alessandri Ribeiro, comparó las medidas sancionatorias de la Administración Donald Trump y las de Biden. Sugiere que aunque Trump tenía una línea más dura respecto al Gobierno chino y Biden una línea más pasiva al respecto, es probable que el actual Gobierno estadounidense haya visto el boicot como una medida oportuna para hacer frente a las críticas de una imagen austera a la posición de EEUU.También destacó que el enfoque en el tema revela un claro escenario de disputa por influencia, ya que "la noticia ya está generando suficiente ruido" para que China "no coseche los beneficios de albergar un evento deportivo de esta magnitud".Según Ribeiro, a medida que Asia ha ganado relevancia económica y geopolítica en las últimas décadas, Taiwán ha terminado demostrando ser un punto sensible frente al boicot. China ve a Taiwán como "una provincia rebelde", a la espera de su próxima reunificación y que, precisamente por eso, la Administración Biden está utilizando a la pequeña nación insular para provocar al gobierno chino."Sabemos que el Departamento de Estado de EEUU sigue una tendencia, a pesar del cambio de Administración, de mantener el interés en tensar las relaciones entre EEUU y China", señaló Ribeiro a tiempo de relevar que incluso antes de que se celebren los juegos, las limitaciones no paran, cualquier edición de los Juegos Olímpicos acaba siendo una oportunidad para que los países establezcan zonas de influencia.¿Cómo afecta esto a los atletas?El experto en deportes y profesor de marketing deportivo Fernando Trein cree que a pesar de este boicot los atletas se mantendrán firmes para los juegos, ya que el hecho de que algunos países no envíen a sus representantes diplomáticos u oficiales, no quiere decir que no estén presentes los atletas de estos países."Este [boicot] afecta, de alguna manera, el lado psicológico, pero sin duda, creo que en la medida en que el atleta sienta seguridad, no veo que deje de dar lo mejor de sí y representar su país. Tampoco veo ningún problema con respecto al patrocinio, ni nada que pueda comprometer algún tipo de ingresos para el deportista", explicó.A pesar de que algunos deportes muestran rivalidades, el experto considera que "el espíritu olímpico debe estar presente" por encima de cualquier injerencia política en los juegos.

