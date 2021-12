https://mundo.sputniknews.com/20211213/corea-del-sur-descarta-unirse-al-boicot-de-los-jjoo-de-pekin-1119239053.html

Corea del Sur descarta unirse al boicot de los JJOO de Pekín

Corea del Sur descarta unirse al boicot de los JJOO de Pekín

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, desestimó que su país se sume al boicot declarado por Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de... 13.12.2021, Sputnik Mundo

El 6 de diciembre, la Casa Blanca anunció que no iba a enviar a ninguna delegación de funcionarios a Pekín para los Juegos Olímpicos, lo que bautizó como un "boicot diplomático" que no impedirá a los atletas estadounidenses tomar parte en el evento. Estados Unidos instó a sus aliados a sumarse al veto a la fiesta deportiva que reunirá a atletas del mundo entero.La embajada de China en Washington señaló que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión del presidente Joe Biden no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.

⚽ deportes, eeuu, china, corea del sur, juegos olímpicos de invierno 2022, moon jae-in