"Se les cayó el teatrito": Loret de Mola se deslinda de caso Vallarta

"Se les cayó el teatrito": Loret de Mola se deslinda de caso Vallarta

El mexicano Israel Vallarta sigue en la cárcel por la acusación de un secuestro distinto al del caso Cassez, comentó el locutor Carlos Loret de Mola

El periodista destacó un mensaje de la conferencia matutina donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostiene que Vallarta no puede ser beneficiario del proceso de amnistía que impulsa la federación porque se le sigue un proceso relativo a un secuestro donde no se ha acreditado tortura en su contra."El secretario de Gobernación acepta que Israel Vallarta sigue en la cárcel no por el caso Cassez ni por ningún montaje, sino porque está acusado de otro secuestro del que no tiene cómo zafarse", añadió.El locutor es motivo de análisis por el escritor Jorge Volpi en el libro Una novela criminal, acreedora al premio Alfaguara de Novela 2018.De acuerdo con testimonios de sus colaboradores, Volpi sostiene que Loret de Mola era consciente de que la emisión televisiva de la captura de Cassez y Vallarta constituía una violación al debido proceso y era un montaje actuado, con la complicidad de Genaro García Luna, quien ocupó cargos de seguridad en los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón.Este episodio ha contribuido a la desacreditación pública de Loret de Mola como un comunicador crítico y profesional, señalamientos de los que el actual colaborador de Latinus se ha defendido de manera persistente desde entonces.El periodista ha sido criticado porque se considera que su participación en la emisión de la captura de Vallarta ha sido un factor para que el joven acusado de secuestro se mantenga tras las rejas sin recibir sentencia.No obstante el tono celebratorio del comunicador, periodistas y ciudadanos cuestionaron a Loret de Mola y le hicieron notar que el proceso pendiente de Vallarta que señaló el secretario de Gobernación no disuelve el montaje en el que participó entonces desde los micrófonos de Televisa.La detención de Cassez, acusada de secuestro, generó una crisis diplomática entre México y Francia, expresada en distintos roces entre Calderón y Nicolas Sarkozy, entonces mandatario francés, y fue incluso atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Finalmente, la ciudadana europea fue exculpada y retornó a su país.

