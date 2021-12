https://mundo.sputniknews.com/20211221/china-garantias-de-seguridad-reducen-el-riesgo-de-un-conflicto-entre-eeuu-y-rusia-1119550683.html

China: garantías de seguridad reducen el riesgo de un conflicto entre EEUU y Rusia

China: garantías de seguridad reducen el riesgo de un conflicto entre EEUU y Rusia

PEKÍN (Sputnik) — El Gobierno de China sostuvo que la iniciativa de Rusia sobre las garantías de seguridad recíprocas con Estados Unidos y la OTAN favorecerá... 21.12.2021, Sputnik Mundo

"China estima que las iniciativas rusas propician el aumento de la confianza entre los países, disminuyen el riesgo de conflictos y defienden la estabilidad global y regional", indicó el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.La Cancillería subrayó que Pekín siempre abogó por el diálogo de iguales y con respeto mutuo para resolver las discrepancias entre los países.Además, el Ministerio de Exteriores chino comunicó a Sputnik que China se opone a que Estados Unidos despliegue sus misiles de medio alcance en la región del Asia-Pacífico y Europa.La nota añade que Pekín "reitera el carácter defensivo de la política de defensa nacional" y sigue comprometido con el principio de no ser el primero en usar armas nucleares."China nunca ha desplegado armas nucleares fuera de su territorio y nunca ha proporcionado un 'paraguas nuclear' a otros países", agrega el texto, respondiendo a la pregunta de si China necesita un acuerdo similar al que Rusia propuso a Estados Unidos y la OTAN.Rusia publicó el 17 de diciembre sus propuestas de las garantías de seguridad para impedir el emplazamiento de misiles de Estados Unidos y otros países de la OTAN cerca de sus fronteras.Dos días antes, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov entregó formalmente el documento a su homóloga estadounidense Karen Donfried.En noviembre, el presidente ruso Vladímir Putin pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país.Rusia, subrayó el mandatario, no quería conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías "creíbles y duraderas".En una videoconferencia celebrada el 7 de diciembre con el líder estadounidense, Joe Biden, Putin le instó a dar garantías creíbles y vinculantes de que la OTAN no emplazaría misiles de ataque cerca de las fronteras de Rusia.Según denuncian desde Moscú, los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas.

