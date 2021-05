https://mundo.sputniknews.com/20210528/karma-rusia-le-rompe-las-alas-a-europa-1112665883.html

¿Karma?: Rusia le rompe las alas a Europa

¿Karma?: Rusia le rompe las alas a Europa

Error de cálculo. Es el que parece haber cometido Bruselas al no prever las consecuencias de su decisión de cerrar los vuelos de sus aeronaves a sobrevolar... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T17:28+0000

2021-05-28T17:28+0000

2021-05-28T17:28+0000

octavo mandamiento

sputnik v (vacuna)

hostilidad

latinoamérica

armada

josep borrell

ovni

derechos humanos

ryanair

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112665831_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_0af704014ff284d4baabe19fe0bc8c98.png

¿Karma?: Rusia le rompe las alas a Europa ¿Karma?: Rusia le rompe las alas a Europa

Las alas rotas de EuropaSólo este jueves, la compañía aérea Austrian Airlines se vio obligada a cancelar el vuelo de Viena a Moscú luego de que las autoridades rusas se negaran a ajustar la ruta del vuelo para que no pasara por espacio aéreo bielorruso. Por la misma razón fueron cancelados dos vuelos de la compañía aérea Air France también con destino a la capital rusa.El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrel, de inmediato denunció ese 'paso hostil' de Moscú y señaló que por ahora no está claro si se tratará de casos puntuales o de la postura de Moscú en general, con lo cual Bruselas aún no planea reaccionar de manera alguna a este respecto.Pero este mismo viernes, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que el bloqueo de vuelos de la Unión Europea a Moscú se debe a problemas técnicos y restó motivos de preocupación al respecto. Así, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia [Rosaviatsia] explicó que los permisos de cambio de rutas que conectan Europa con Rusia para no cruzar el espacio aéreo bielorruso, tardan en concederse a causa del gran número de solicitudes por parte de los operadores de vuelos.EEUU dice que los ovnis son rusosEl Pentágono ha confirmado que un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California es auténtico, y ha ratificado que fue grabado por personal de la Armada de EEUU y está siendo investigado por una unidad especial de su inteligencia naval.Entrevistado para el programa estrella '60 Minutes' de la cadena CBS, el expiloto de la Armada de EEUU Ryan Graves contó que los miembros de su escuadrón de cazas F/A-18 veían objetos aéreos no identificados en un espacio restringido cerca de Virginia Beach, en la costa atlántica del país, casi a diario entre 2015 y 2017. El militar sostiene que este tipo de objetos representa una amenaza para la seguridad y no descarta que podría tratarse de un intento de vigilancia de otro país, como Rusia o China.No obstante, Aguilar matiza que hay un aspecto que sí hay que tomarse en serio. "Está claro que el Estado profundo, que es quien domina en Washington, ha decidido iniciar dos campañas mediáticas terribles: una contra China por el asunto del origen del COVID-19; y la otra es contra Rusia, subliminalmente dejando caer que toda esta fenomenología de los platillos volantes que desde el año 1947 viene siendo una especie de mito urbano, no obedece más que a una serie de armas secretas, primero soviéticas y después rusas, por supuesto, bajo órdenes exclusivas de Vladímir Putin", ironiza Juan Aguilar.EEUU y su cuento de los derechos humanosLa subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Julie Chung, denunció a La Habana de "silenciar a sus críticos violando sus derechos humanos". Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, al referirse a la detención de los artistas cubanos Luis Manuel Otero y Maikel Castillo, a quienes las autoridades de la isla responsabilizan por generar desórdenes y acusan de recibir financiamiento desde EEUU para desestabilizar a la sociedad cubana. A su vez, la parte norteamericana insiste en que su único delito fue "ejercer su libertad de expresión".Cuba reaccionó de manera elegante respondiendo a Washington también a través de Twitter. La subdirectora general para EEUU de la Cancillería cubana, Johana Tablada, calificó los pronunciamientos de la Subsecretaria de Estado norteamericano como "abiertamente demagógicos e injerencistas". Afirmó, asimismo, que "constituyen un simulacro de preocupación por los Derechos Humanos, mientras esconden los verdaderos propósitos del Gobierno estadounidense".Latinoamérica no confía en EEUU: quiere vacunas de Rusia y China, según analistaEEUU está muy, pero muy preocupado por el avance de la vacuna rusa Sputnik V en Latinoamérica. Una muestra de ello es que políticos norteamericanos ya atacan abiertamente el fármaco. China corre con la misma suerte.Este mes de mayo, la congresista norteamericana María Elvira Salazar introdujo la 'Ley Amigos', cuyo propósito "proveer vacunas de EEUU contra el COVID-19 a los hermanos latinoamericanos", según afirmó en su cuenta de Twitter, donde enfatizó la necesidad de "combatir la influencia de Rusia y la China comunista en la región"."EEUU nos está echando una mano, no porque le interese nuestra salud, lo hará para que China y Rusia no sigan por estos rumbos, quiere echarlos de este hemisferio", resaltó la analista, al afirmar que la población latinoamericana no le tiene "confianza" a EEUU. "Los hondureños y el resto de los latinoamericanos hemos visto lo suficiente para darle la espalda a EEUU, y sabemos que es un Estado muy cruel, como lo ha sido en Oriente Medio y otros lugares del planeta", señaló.Al mismo tiempo, aseveró que sí hay una gran confianza en Rusia y su vacuna, que la población de Latinoamérica la "relaciona con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien lo consideran un hombre capaz y serio y que lo puede todo". "Entonces, por supuesto, hay una confianza de que la vacuna rusa es la idónea para nosotros, teniendo en cuenta, además, que Rusia es una potencia científica", subrayó Gilda Batista.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

bielorrusia

cuba

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, sputnik v (vacuna), hostilidad, latinoamérica, armada, josep borrell, ovni, derechos humanos, ryanair, bielorrusia, cuba, moscú, eeuu, rusia