La presidenta del Senado de México se vuelve 'influencer' con su receta de bacalao | Video

2021-12-20

"Guisar es una terapia maravillosa". Así lo cree la legisladora mexicana que, durante medio siglo, ha impulsado políticas en favor de los derechos de las mujeres en el país latinoamericano. Ahora, con una faceta que pocos conocían sobre ella, toma las redes para mostrar un poco de su vida hogareña.En cuatro videos que han generado gran interacción en redes sociales, Sánchez Cordero explica algunos consejos para elaborar uno de los platillos navideños más populares en México."Me gusta que mis hijos y nietos estén contentos y coman bacalao", dice esta abogada mexicana de 74 años que, durante dos décadas, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mayor instancia judicial de México. Ella se define a sí misma como una activista política de la lucha feminista. Y así concluye su receta: En los últimos días, Sánchez Cordero ha sido severamente criticada por afirmar que el Senado no puede impugnar el decreto del presidente López Obrador, en el que se declara que las obras del Gobierno federal son consideradas asuntos de seguridad nacional. De esta forma, el mandatario podrá agilizar sus proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas.Sobre lo anterior, la senadora expresó lo siguiente:Aunque ha sido criticada por la oposición por ser una persona cercana a López Obrador, la exsecretaria de Gobernación no se ha quedado callada en temas de género. En una entrevista con el diario español El País, admitió que el machismo sí está presente en el gabinete del presidente mexicano."Sí hay, por supuesto, un tema claramente de misoginia. Y claramente también hay un sistema patriarcal que es imperante. No puedes excluir al gabinete cuando en toda la sociedad hay ese tema", comentó Sánchez Cordero, quien pese a ser fundadora de Morena ha dicho que no tiene interés en ser candidata presidencial en 2024.

