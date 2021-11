https://mundo.sputniknews.com/20211123/de-que-va-el-blindaje-que-amlo-puso-a-obras-de-la-4t-al-declararlas-como-de-seguridad-nacional-1118545229.html

¿De qué va el 'blindaje' que AMLO puso a obras de la 4T al declararlas como de seguridad nacional?

¿De qué va el 'blindaje' que AMLO puso a obras de la 4T al declararlas como de seguridad nacional?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto por el cual se declaran a las obras públicas que se realizan durante su gobierno como... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T14:24+0000

2021-11-23T14:24+0000

2021-11-23T14:24+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

obras

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1116912503_0:761:2048:1913_1920x0_80_0_0_192e4d5414da4b0d295f03f454c49b9c.jpg

La tarde de este 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declara "de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México". De acuerdo con el documento, con esta medida estarán "blindados" los proyectos asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.Entre los argumentos que se detallan en el documento emitido, el mandatario mexicano señaló que la finalidad es continuar con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que generarán un crecimiento económico en México "y con ello lograr el bienestar social". La medida ya había sido anunciada por el presidente de México, quien aseguró que blindar las obras sería una medida de precaución en contra de una posible privatización.En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el pasado 4 de noviembre, el mandatario mexicano aseveró que si regresan los "neoliberales corruptos" al Gobierno de México, van a querer privatizar "lo que no les dio tiempo". Ante esta posibilidad, López Obrador aseveró que su gobierno En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseveró que su gobierno blindaría las obras esenciales como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya."Tomamos una decisión para blindar estos proyectos, porque 'toco madera', si regresan —que deberían regresar pero lo que se robaron—, van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar", dijo.Sin embargo, de acuerdo con la ley mexicana, este blindaje podría también obstaculizar los procesos de transparencia alrededor de las obras, pues la información se reserva en caso de ser asuntos de seguridad nacional como es el caso. "Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional", señala la Constitución en sus artículos referentes al derecho a la información y los sujetos obligados. Este 23 de noviembre, el presidente de México aseveró que la decisión de blindar las obras insignia de su gobierno corresponde también a la búsqueda de agilizar los procesos burocráticos. "Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos", dijo el presidente.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-23-de-noviembre--minuto-a-minuto-1118542569.html

https://mundo.sputniknews.com/20211104/amlo-si-regresan-los-neoliberales-van-a-querer-privatizar-lo-que-no-les-dio-tiempo-1117879850.html

https://mundo.sputniknews.com/20211117/asi-seran-las-instalaciones-del-tren-maya-la-megaobra-impulsada-por-la-4t--fotos--1118336435.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, obras, méxico