No solo lácteos: los alimentos clave para mantener la salud ósea a pesar de la edad

No solo lácteos: los alimentos clave para mantener la salud ósea a pesar de la edad

El calcio es de suma importancia para mantener la salud ósea en buen estado, pero lo que pocos saben es que una serie de vitaminas que se hallan en varios alimentos tienen un rol importante para que el organismo pueda absorber el calcio.Un estudio publicado en The Journal of Nutrition ha demostrado que comer vegetales también es importante para fortalecer los huesos a pesar de la edad. La investigación incluyó a 102 adultos que tenían un bajo consumo de vegetales en su dieta diaria y fueron evaluados durante ocho semanas. A un grupo se le incrementó el consumo de vegetales a 270 gramos adicionales al día, mientras el otro grupo continuó con su dieta habitual baja en verduras.Al medir la ingesta de nutrientes, los carotenoides plasmáticos y otros marcadores relacionados con los huesos, los científicos vieron los beneficios positivos para la salud ósea de las personas que consumían más vegetales.De esta manera, los investigadores demostraron que las verduras están llenas de nutrientes capaces de beneficiar la salud ósea con el tiempo, por ejemplo, las verduras de hoja verde están llenas de calcio y vitamina K.Mientras que los vegetales de color rojo o naranja están llenos de potasio. El potasio dietético ayuda a neutralizar la carga ácida en el cuerpo y reduce la pérdida de calcio manteniendo fuerte la densidad mineral ósea, según Osteoporosis International.Los vegetales ricos en vitamina C, incluyendo las frutas, también ayudan a la absorción de calcio en el organismo. De acuerdo con varios estudios, se ha demostrado un vínculo importante del consumo de vitamina C y los huesos sanos.Por otro lado, la vitamina D también está relacionada con la absorción de calcio proveniente del intestino y ayuda a formar el tejido óseo. La vitamina K también está vinculada a la formación del hueso e incluso muestra relación en la reducción de fracturas y disminución del riesgo de osteoporosis.Las verduras son fuentes importantes de diferentes nutrientes como: calcio, vitamina K, potasio, magnesio y vitamina C contribuyen a una mejor salud ósea.

