Bueno para la piel y los huesos: este es el superalimento más exótico que quizás nunca probaste

El baobab, una fruta exótica originaria de África, crece principalmente en Madagascar y es calificado como un superalimento. El árbol de donde proviene es... 06.12.2021, Sputnik Mundo

Tiene una consistencia similar a la del coco y puede pesar alrededor de un kilo y medio, mientras que su sabor es agridulce. Entre sus propiedades, las que más destacan es la cantidad de vitamina C que posee, ya que supera seis veces a la naranja.Para aprovechar esta fruta al máximo y alargar su vida, esta fruta suele ser comercializada en forma de polvo una vez que pasa por el proceso de secado natural de la pulpa. De esta manera, aumenta su versatilidad porque puede ser incluida no solo en batidos o zumos, sino también en recetas culinarias. Pero también le sacan provecho de las hojas verdes de su árbol ya que de él se pueden hacer aceites esenciales.Gracias a sus propiedades nutritivas, el baobab puede ser beneficioso a la hora de:Al igual que con cualquier otro alimento, no es recomendable exagerar en su consumo. Según recoge el medio español Las Provincias, basta con tomar una cucharada al día para obtener sus beneficios.

