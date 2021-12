https://mundo.sputniknews.com/20211216/del-balon-a-la-consola-ibai-llanos-y-gerard-pique-aterrizan-en-el-ciberdeporte-1119399154.html

Del balón a la consola: Ibai Llanos y Gerard Piqué aterrizan en el ciberdeporte

Del balón a la consola: Ibai Llanos y Gerard Piqué aterrizan en el ciberdeporte

El 'streamer' y el futbolista han presentado su nuevo equipo de League of Legends. Se llama KOI, está formado por cinco personas y competirá contra los mejores... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T16:48+0000

2021-12-16T16:48+0000

2021-12-16T16:48+0000

españa

⚽ deportes

barcelona

fc barcelona

gerard piqué

videojuegos

league of legends

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1119398775_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3eb5ca320f61cea44fd754207c5302f0.jpg

El Palau Sant Jordi acostumbra a acoger grandes eventos relacionados con el mundo del deporte y el espectáculo. El pabellón barcelonés ha sido sede de la Copa del Mundo de Baloncesto, las finales de la Copa Davis de tenis del 2000 y 2009 o los Mundiales de Natación del año 2013. Además, en sus entrañas han actuado desde Depeche Mode, Iron Maiden o REM hasta Rihanna, Beyoncé o Coldplay. Las grandes estrellas de la música suelen elegirlo para sus presentaciones en Barcelona. Desde ahora, ya no son bandas las únicas que deciden emplear sus miles de asientos.El streamer Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué se unen a la lista de personajes que han conquistado el Palau Sant Jordi. Ante 15.000 personas in situ y miles a través de las redes, ambos presentaron su equipo de eSports KOI para competir en League of Legends, uno de los videojuegos más populares del planeta.Los propietarios de KOI fueron recibidos en el Palau Sant Jordi como los míticos intérpretes que han tocado en su interior. Una gran ovación recorrió el estadio antes de que los dos se subiesen al gran escenario que ocupaba la parte central del recinto. Un halo de luces láser marcó la entrada de Llanos y Piqué.Allí presentaron KOI, nacido de la compra del equipo eMonkeyz, que acababa de ascender a la máxima categoría estatal, en septiembre de 2021. Bajo los focos del polideportivo catalán revelaron el nombre de los cinco integrantes del conjunto y de los 12 creadores de contenido ligados al proyecto. Es más, los jugadores disputaron un partido amistoso contra el club francés Karmine Corp, campeón de los dos Masters de Europa en esta modalidad. Ganó la recién fundada escuadra.Además de Llanos y Piqué, la operadora de telefonía móvil Finetwork, la marca de automóviles Cupra y la plataforma de contenidos Disney+ participan en el proyecto, pero como patrocinadores. Precisamente, esta última dará nombre a la casa donde vivirán los cinco jugadores del equipo.No obstante, los eSports no fueron el único tema que se trató en la ceremonia. Antes de presentar el equipo, streamer y futbolista hablaron de deporte y el FC Barcelona salió a la palestra. Ambos destacaron el dominio del club catalán en la categoría femenina. Incluso, comentaron la tardanza del Real Madrid en sumarse al fútbol femenino. Eso sí, Llanos lanzó un dardo a Piqué. "El Madrid donde está por encima es en la Liga y en la Champions", le dijo. "Cambiemos de tema", contestó el defensa azulgrana. Esperarán un mejor arranque de temporada para KOI que el que ha tenido el Barça en 2021.

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, barcelona, fc barcelona, gerard piqué, videojuegos, league of legends