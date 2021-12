https://mundo.sputniknews.com/20211214/por-que-grandes-clubs-de-futbol-europeos-y-espanoles-apuestan-cada-vez-mas-por-el-ciberdeporte-1119264718.html

¿Por qué grandes clubs de fútbol europeos y españoles apuestan cada vez más por el ciberdeporte?

¿Por qué grandes clubs de fútbol europeos y españoles apuestan cada vez más por el ciberdeporte?

El deporte electrónico empieza a descollar como nicho de negocio y no pasa inadvertido para los clubs profesionales de fútbol europeos.

El ciberdeporte, eSports o competiciones deportivas virtuales es una modalidad que gana popularidad cada año que pasa. Los premios en torneos como League of Legends, Dota 2 o CS:GO son ya millonarios. La victoria en The International 10 ha reportado al equipo ruso Team Spirit la suma de 18,2 millones de euros, ganancias que se vislumbran aún mayores con la entrada oficial de los grandes clubes europeos de fútbol en este tipo de videojuegos.Hablamos de un tipo de juego en el que personas reales juegan con equipos reales frente a otros contendientes mediante un simulador con mandos en la mano. Las finales de la League of Legends, la mayor competición de deporte electrónico del mundo en torno a un juego de estrategia y acción donde dos equipos de cinco jugadores compiten para conquistar la base rival, concitan la atención de más de 100 millones de espectadores. Tiene más de 115 millones de usuarios registrados.España alberga la Superliga, la competición oficial en el país de dicho juego y una de las cinco ligas regionales reconocidas por Riot Games, la empresa estadounidense creadora del juego. Diez equipos se enfrentan semanalmente ante un público enfervorizado, que en verano acumuló cinco millones de espectadores y 2,6 millones de horas vistas. La audiencia de la final se cifró en 300.000 espectadores únicos. La posibilidad de grandes beneficios atrae muchas miradas, incluidas las de los clubs profesionales de fútbol europeos.Entra el FC BarcelonaEl 15 de diciembre tendrá lugar la presentación oficial del equipo gestionado por el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué y el creador de contenidos Ibai Llanos. Será en el Palau Sant Jordi y se jugará una partida amistosa frente al equipo francés Karmine Corps. Las 15.000 localidades puestas a disposición gratuita de los interesados se agotaron en apenas cinco minutos.Y el anuncio de la entrada del FC Barcelona en la Superliga de League of Legends (LoL) generó expectativas aún mayores, si cabe, sobre la evolución de las audiencias del torneo, que comenzará en enero. A las novedades encarnadas por el Barça y el equipo de Gerard Piqué e Ibai Llanos hay que unir el Bisons de Vizcaya y el Fnatic inglés, que adquirió plaza en la competición española. Teniendo en cuenta la posibilidad novedosa de que todos los equipos podrán retransmitir las partidas vía streaming desde sus respectivos canales, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), organizadora del torneo, espera un fuerte incremento de las audiencias.El FC Barcelona ha comprado la plaza del equipo S2V, una licencia que le ha costado unos 250.000 euros. De su ingreso en la Superliga cabe esperar también como consecuencia un aumento del salario de jugadores y trabajadores. Respecto al nivel de juego que los nuevos participantes puedan aportar, desde el actual campeón, los Vodafone Giants, se muestran más escépticos. "Van a aportar imagen al club, pero van a estar mirando cómo seguimos ganando, sinceramente. No creo que haya nadie que pueda llegar, montarse un equipo y hacerlo bien desde el inicio", declaró a Marca uno de sus jugadores, Amadeu Caravalho.El club blaugrana atraviesa en la actualidad dificultades económicas, que se dejaron sentir en su primer intento de acceder al mundo de la League of Legends, cuando trató de entrar en la liga china, la de mayor nivel. "En los eSports el objetivo del Barça es llegar al mejor juego en el mejor mercado", declaró a Efe a finales de 2020 Didac Lee, jefe del área digital del FC Barcelona, calculandolos beneficios por venta de entradas a los eventos, derechos televisivos y mercadotecnia. Pero el coste de la plaza en la liga china se elevaba en torno a los 40 millones de euros, si bien podía rebajarse a dos millones dado el valor añadido que comportaba la presencia del club catalán.No solo el FC BarcelonaEl atractivo de los eSports como nicho de negocio se extiende a otros equipos de fútbol españoles y europeos. De hecho, el Sevilla FC se interesó por la vacante dejada en la Superliga por el S2V. También lo hizo la empresa Case Esports, propiedad de Casemiro, futbolista brasileño del Real Madrid.El FC Barcelona adquirió finalmente esa plaza, subiendo así un peldaño en su incursión en las cibercompeticiones, pues hasta entonces gestionaba equipos profesionales en Hearthstone y Rocket League, torneos menos relevantes que la Superliga de League of Legends. En Europa, el alemán Schalke 04, otrora importante escuadra de la Bundesliga, disponía desde 2016 de un equipo oficial en League of Legends, pero en verano vendió su plaza por 31,5 millones de dólares a la compañía suiza Team BDS.En China, los ciberjugadores del LGD actúan en torneos de Dota 2 con el uniforme del París Saint Germain (PSG) merced a un acuerdo de patrocinio. El PSG.LGD perdió la final The International ante el equipo ruso Team Spirit, que consiguió un premio de 18,2 millones de dólares. Pero las ganancias acumuladas en varias competiciones por el PSG.LGD ascienden a unos 13 millones. Y el PSG ha obtenido acceso a una enorme base de seguidores en China.

