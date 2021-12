https://mundo.sputniknews.com/20211216/chile-la-clave-para-una-posible-victoria-de-la-izquierda-esta-en-la-movilizacion-de-los-electores-1119419135.html

Chile: "La clave para una posible victoria de la izquierda está en la movilización de los electores"

Chile: "La clave para una posible victoria de la izquierda está en la movilización de los electores"

El reñido balotaje presidencial chileno de este 19 de diciembre entre los candidatos de izquierda Gabriel Boric y de ultraderecha José Antonio Kast, repercutirá en América Latina.

Este 19 de diciembre se celebra la segunda vuelta electoral entre Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano.Los dos aspirantes a suceder al mandatario Sebastián Piñera llegan a la instancia muy parejos con una mínima ventaja para Boric, de acuerdo con los últimos sondeos publicados.Las tres principales empresas encuestadoras de Chile —Cadem, Activa y Criteria—muestran a Boric como favorito, con diferentes márgenes de distancia frente a Kast, aunque el resultado es incierto por la cantidad de personas que aún no han definido el voto, sufragio que además no es obligatorio.Entrevistado por Telescopio, en las horas previas al balotaje, el diputado y senador electo del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que fue durante muchos años presidente del Colegio Médico de Chile, sostuvo que la votación genera muchas expectativas por lo reñido de su desenlace.En un momento como este, “donde hay un grado de incertidumbre razonable”, expresó el legislador, “el apoyo del Partido Socialista a Gabriel Boric es muy importante porque representa el de un conjunto de electores que en la primera vuelta no estuvieron con él”.Juan Luis Castro opinó además que en esta elección, a diferencia de campañas anteriores, “el centrismo electoral no será tan definitorio”, porque “la opción de ponerse más al centro la han usado los dos candidatos” pero “ya la gente tiene una idea de quién es cada cual”.Castro puso el acento en la importancia del diálogo político, sea cual sea el próximo presidente: “Debido a la integración de las dos cámaras en el Congreso, hay un margen de gobernabilidad para el futuro Gobierno que lo obliga a los acuerdos parciales o totales”.Por su parte Rafik Mas'ad, secretario político de contenidos de la Dirección Nacional del Partido Convergencia Social, dijo a Telescopio que la elección genera “expectativa y preocupación” porque al frente está la ultraderecha con todo lo que eso significa”.Para el dirigente, “la clave del éxito para una posible victoria de Boric está en la movilización de los electores, si la gente se despierta y va a votar en la elección de este domingo vamos a tener un triunfo con un grado de holgura pero si la gente se queda en la casa estaremos en un serio aprieto, esto probablemente se defina más menos en un voto por mesa”, explicó.Mas'ad recordó que su país fue “la cuna o el laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial, con una dictadura que sirvió de experimento neoliberal y eso implicó un malestar de décadas y que explotó primero en 2011 y luego en 2014 para terminar decantando en la revuelta social de 2019”.“La única forma de apaciguar ese malestar fue el proceso de la Constituyente donde tenemos la oportunidad de terminar con la herencia neoliberal de la dictadura”, sostuvo y concluyó: “Lo que se juega hoy en día es continuar con ese proceso de cambios paulatinos de una forma institucional y en la vereda de enfrente está la regresión a la época de Pinochet”.

