https://mundo.sputniknews.com/20211216/cuanto-durara-el-proximo-mandato-presidencial-chileno-1119379355.html

¿Cuánto durará el próximo mandato presidencial chileno?

¿Cuánto durará el próximo mandato presidencial chileno?

A pocos días de que Chile decida su próximo mandatario, hay una discusión instalada en la Convención Constitucional de cuánto debería durar el próximo periodo... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T15:30+0000

2021-12-16T15:30+0000

2021-12-16T15:30+0000

américa latina

📝 reportajes

chile

gobierno de chile

gabriel boric

josé antonio kast

constitución de chile

convención constituyente de chile

elecciones presidenciales en chile (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1119379233_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c87aa7a25971ec5c739e8ff28131bdc.jpg

Desde el año 2006, la Constitución vigente establece que el periodo presidencial será de cuatro años y sin reelección inmediata. Desde entonces, Chile ha tenido solo dos presidentes que se han alternado en el poder, Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022).El próximo 19 de diciembre, por primera vez desde la reforma constitucional de 2005 —que entró en vigor un año después— y que cambió de seis a cuatro años el periodo presidencial, no será ni Bachelet ni Piñera la primera autoridad de la nación y, además, el mandato podría ser acortado si la Convención Constituyente así lo decide.El vicepresidente del órgano constituyente, Jaime Bassa (Frente Amplio), puso en duda que el próximo mandatario esté cuatro años al mando del país. Bassa señaló a un medio televisivo que "si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga, por ejemplo, que un año después de entrada en vigor de la constituyente el Gobierno llamará a elecciones, el Gobierno tendrá que llamar a elecciones".Esta declaración, emitida a fines de septiembre de 2021 y luego del primer lugar obtenido por el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre, llevó a que el 1 de diciembre los constituyentes de Vamos por Chile, coalición gobernante, presentara ante la Mesa Directiva una indicación que pretendía mantener el periodo de cuatro años del presidente y diputados, y ocho para senadores, para las autoridades electas este año.La Mesa Directiva, por cinco votos en contra, dos a favor y una abstención, resolvió rechazar el proyecto de acuerdo. El rechazo se fundamentó en que materias como el periodo presidencial deben verse como iniciativa en la discusión de las normas de la misma Convención y no en el pleno, según lo establecido en su propio Reglamento General.La constituyente Alejandra Pérez, independiente e integrante de la Comisión de Sistema Político, en conversación con Sputnik señaló que el requerimiento presentado por los convencionales de Vamos por Chile es "para entorpecer el proceso y desde ahí mantenernos detenidos en votaciones que, para mí, en estos momentos de la discusión que no tienen sentido"."Con respecto a la duración de los años de los periodos presidenciales, yo creo que todavía falta la discusión, lo más probable es que lleguemos a consenso. Yo en lo personal optaría por un Gobierno y un Parlamento de transición y quizás algunos otros cargos públicos también. Hay que ver cómo se va desarrollando en la comisión esa posibilidad", agregó.La convencional Francisca Arauna, independiente e integrante de la Comisión de Sistema Político, comentó a Sputnik que le llama la atención el tipo de estrategia política llevada a cabo por los convencionales de Vamos por Chile, pues "es amarrar nuevamente algo antes de que pase. Podríamos nosotros también, u otras fuerzas en realidad, que representen efectivamente al otro candidato amarrar este mandato presidencial, pero no se hizo"."Es extraño que se haga y es no querer llevar a cabo los cambios que el país espera. Además, era un poco apresurado, puesto que cuando nosotros llevamos la conversación a cabo, llegamos a la conclusión que los presidentes duraban cuatro años. Si bien la reelección era algo que estábamos conversando más, siempre era entre cuatro o cinco años el periodo presidencial, jamás fue cortar radicalmente la duración del Gobierno", agregó la constituyente.El próximo presidente y la relación con la Convención ConstituyenteYa sea el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, o el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien resulte ganador de los comicios electorales del 19 de diciembre, deberá garantizar el apoyo técnico, administrativo y financiero para el funcionamiento de la Convención Constitucional.En ese sentido, la constituyente Alejandra Pérez comentó a Sputnik que el rol del próximo presidente debe ser de asegurarse que el proceso constituyente sea exitoso. "Yo siento que este proceso necesita tener el apoyo desde el primer mandatario hasta las organizaciones barriales, puesto que es un proceso que marca una parte de la historia".Francisca Arauna, explicó a Sputnik que esperan que el próximo presidente de Chile y que los poderes del Estado se pongan de una vez por todas de acuerdo y puedan trabajar en la misma dirección.La exitosa participación en las iniciativas populares de normasEl pasado 22 de noviembre la Convención Constituyente lanzó la plataforma de participación popular para la elaboración de normas constitucionales. Hasta el momento, se han ingresado más de 700 normas elaboradas por la ciudadanía.La convencional Francisca Arauna, y quien también es parte de la Comisión de Participación Popular e integrante del equipo que hace el examen de admisibilidad de las normas constituyentes, explica a Sputnik que "a diferencia de lo que sale en los medios de comunicación en general, de que la gente no está de acuerdo con el proceso constituyente, que no le interesa participar, vemos que hay más de 700 normas ingresadas. Se ve que hay un interés de la comunidad en hacerlo"."En opinión hay algunas normas populares muy buenas y eso nos ayuda como constituyentes a que sepamos cuál es el sentir de la comunidad. Nos sirve también para que, quizás, nosotros apoyemos esas normas a través de presentaciones como constituyentes, así las normas toman más peso al ser popular-constituyente", agregó.La convencional Alejandra Pérez explica a Sputnik que la Convención creó distintos canales para que las normas populares sean ingresadas y lo que buscan es que la participación se empape de este proceso político fundamental para el país."Si no tomáramos la voz de la gente, yo creo que pasaría lo mismo que pasa hoy en el Congreso y es que esos cargos públicos están superalejados de la realidad. Las normas populares son un catalizador, creo que por ahí viene el sentir popular, barriales, de organizaciones. Es importante la participación y vamos a velar porque el proceso participativo se lleve a cabo", agregó.Finalmente, la convencional Arauna comenta que lo que hacen las iniciativas populares de norma es que las personas se sientan mucho más representadas.

https://mundo.sputniknews.com/20211212/kast-frente-a-boric-5-ejes-para-entender-como-sera-el-gobierno-del-proximo-presidente-de-chile-1119236460.html

https://mundo.sputniknews.com/20211204/corre-peligro-la-constituyente-chilena-si-kast-gana-las-elecciones-presidenciales-1118994456.html

https://mundo.sputniknews.com/20211127/convencion-constituyente-chilena-termina-su-visita-a-biobio-estamos-uniendo-a-todos-1118713517.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

📝 reportajes, chile, gobierno de chile, gabriel boric, josé antonio kast, constitución de chile, convención constituyente de chile, elecciones presidenciales en chile (2021)