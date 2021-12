https://mundo.sputniknews.com/20211216/tema---jose-antonio-kast-el-candidato-ultraderechista-chileno-defensor-de-la-dictadura-1119410068.html

TEMA - José Antonio Kast, el candidato ultraderechista chileno defensor de la dictadura

José Antonio Kast, el candidato ultraderechista chileno defensor de la dictadura

"Der zweite Bolsonaro", tituló esta semana el medio alemán Der Spiegel, que en español significa "el segundo Bolsonaro". Así describió la...

Varios son los que comparan al mandatario brasileño con la carta ultraderechista de Chile debido a que ambos fueron considerados durante mucho tiempo como personajes secundarios, al margen de la política de primera línea. Pero, al igual que Jair Bolsonaro, Kast logró la "pole position" a punta de eslóganes conservadores que permearon primero en las redes sociales y posteriormente en el conjunto de la sociedad.Ese crecimiento le significó quedar en primer lugar en la primera vuelta de la elección presidencial del 21 de noviembre con 27,9% de los votos y este domingo 19 de diciembre deberá medirse en la segunda vuelta con el abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien quedó en segundo lugar con 25,6% o de los sufragios.Kast es un abogado de ascendencia alemana. Sus padres migraron de la ciudad de Baviera a Santiago en 1950 y aunque el candidato lo ha negado en reiteradas oportunidades, su padre, Michael Kast, fue miembro del ejército alemán y militó en el partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), según confirmó una investigación del periodista chileno Mauricio Weibel.Los Kast son de familia numerosa. José Antonio es el menor de diez hermanos y él mismo concibió nueve hijos. Es católico practicante, pertenece al movimiento apostólico alemán de Schoenstatt y siempre se preocupa de agradecer a Dios al comenzar sus entrevistas, conversatorios o debates.Su carrera política empezó como dirigente estudiantil en la Universidad Católica de Chile de la mano de uno de sus profesores y mentores, el fallecido senador derechista Jaime Guzmán, reconocido por redactar la Constitución de 1980 bajo las órdenes de la dictadura de Augusto Pinochet (1873-1990).Kast respaldó la dictadura e incluso apareció en la campaña televisiva de Pinochet apoyando la opción del "Sí" durante el plebiscito de 1988, pidiendo que el dictador continuara en el cargo, lo que finalmente no sucedió.En 2002, Kast llegó al Congreso y ocupó el cargo de diputado durante 16 años. Siempre militó en las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más conservador de la derecha, pero en 2016 esa tienda decidió modificar su declaración de principios y dejar de reivindicar el golpe de Estado de Pinochet.Como pinochetista, Kast no estuvo de acuerdo con aquello y renunció a la UDI. Entonces, comenzó a reunir apoyo de grupos conservadores, líderes evangélicos y agrupaciones de funcionarios de las Fuerzas Armadas en retiro, y en 2017 se lanzó por primera vez como candidato a presidente.Contra todas las expectativas y las encuestas, Kast obtuvo 523.213 votos y logró el cuarto lugar de esa elección. Desde entonces su popularidad no ha dejado de crecer, lo que le permitió fundar en 2019 el Partido Republicano y volver a postular para estas elecciones.Panamá y pinochetDos situaciones polémicas han marcado esta segunda aventura presidencial del ultraderechista. La primera explotó tras un reportaje del diario La Tercera que reveló las maniobras de Kast y su familia en el pasado para traspasar capitales a sociedades constituidas en Panamá con el objetivo de eludir el pago de impuestos en Chile, una práctica legal pero altamente cuestionada.El candidato reconoció que alguna vez tuvo inversiones en Panamá y que las usó para poder invertir posteriormente en Estados Unidos, pero aclaró que actualmente está desligado de todos esos negocios. Sin embargo, ese reportaje le significó una serie de críticas."Cuando tú hablas de patriotismo y dices defender a los chilenos, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca eludir impuestos en sociedades en Panamá", le recriminó Boric en un debate televisivo. Los detractores de Kast le crearon un apodo: el "Panama JAK", un juego de palabras entre las iniciales del nombre del candidato y la compañía española de calzado.El segundo momento complejo de Kast fue el 12 de noviembre, cuando se reunió con los periodistas de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Chile, instancia que integra Agencia Sputnik. En rueda de prensa, el candidato sinceró algunas de sus posturas a favor del régimen de Pinochet a pesar de que había venido intentando morigerar su discurso, apuntando hacia el centro político."Yo prefiero llamarlo gobierno militar y no dictadura", dijo en esa oportunidad, y aclaró inmediatamente que sí les dice dictadura a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, afirmando que la diferencia fue que durante el régimen de Pinochet "se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos".Además, Kast agradeció al modelo económico neoliberal impuesto durante la dictadura, asegurando que "produjo un desarrollo económico que permite a Chile ser uno de los países más destacados de Latinoamérica".Durante la tiranía de Pinochet se torturó a 28.459 personas, se ejecutaron a 3.200 y más de 200.000 debieron huir al exilio, además de miles de opositores, periodistas y activistas que fueron detenidos en los 17 años que duró el régimen.Programa de gobiernoUna de las propuestas de Kast que más ha llamado la atención de los medios y la ciudadanía es aquella que postula dotar al presidente de la República para que, en estado de emergencia, tenga la facultad de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención.También propuso derogar la ley que beneficia a quienes fueron exonerados durante la dictadura y acotar los beneficios a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos. Ha planteado derogar la ley de aborto y prometió crear un plan de coordinación regional para detener a los "grupos radicales de izquierda".Además, Kast propuso gastar más de 10 millones de dólares para cavar una zanja en la frontera norte con Bolivia y Perú, con el objetivo de evitar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. Este agujero tendría un ancho de tres metros por tres metros de profundidad, y aún no aclara si piensa hacerlo en toda la frontera o sólo en algunos sectores.El foco de su Gobierno será "eliminar la grasa del Estado". Kast quiere reducir de 21 a 13 los ministerios, pedirle el retiro a unos 30.000 funcionarios públicos y terminar con todo acto de nepotismo y favoritismo en los organismos estatales.Las últimas encuestas dan por ganador a Boric para la segunda vuelta pero con una estrecha diferencia de no más de cinco puntos porcentuales por sobre Kast, prometiendo una elección que se disputará voto a voto.

