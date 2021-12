https://mundo.sputniknews.com/20211214/el-actor-que-da-vida-a-el-profesor-en-la-casa-de-papel-habla-sobre-su-experiencia-con-el-cancer-1119287802.html

El actor que da vida a 'El Profesor' en La Casa de Papel' habla sobre su experiencia con el cáncer

Álvaro Morte se ha sincerado sobre su experiencia asegurando que al principio pensaba que se iba a morir y que le cortarían la pierna. 14.12.2021, Sputnik Mundo

españa

sociedad

cáncer

teatro real de madrid

👤 gente

la casa de papel

El intérprete, conocido mundialmente por su querido personaje de El Profesor en la serie La Casa de Papel ha explicado cómo superó el cáncer. Lo hizo durante la fiesta que Moët Chandon celebró en el Teatro Real de Madrid.Al actor, de 46 años y nacido en Algeciras, le diagnosticaron un tumor cancerígeno en la pierna izquierda cuando tenía 30 años. "Al principio creía que me iba a morir, que me cortarían la pierna... Y al final, no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?", aseguró.Morte sacó en ese momento su lado positivo y decidió enfocarse en "sentirse vivo" en lugar de "sentirse enfermo".Y es que el actor está seguro de que su optimismo le ayudó a superar la enfermedad: "Tengo muchísimo que celebrar. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida".

sociedad, cáncer, teatro real de madrid, 👤 gente, la casa de papel