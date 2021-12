https://mundo.sputniknews.com/20211209/conoce-el-innovador-metodo-natural-de-fertilidad-femenina-creado-por-cientificas-argentinas--1119164883.html

Conoce el innovador método natural de fertilidad femenina creado por científicas argentinas

Conoce el innovador método natural de fertilidad femenina creado por científicas argentinas

La start up Microgénesis obtuvo altos niveles de éxito entre sus pacientes y se enfoca en trabajar la alimentación y atención a inflamaciones intestinales, que pueden ser la causa de dificultades en una mujer para quedar embarazada.

En los últimos 70 años la tasa de fertilidad bajó a la mitad. Uno de los motivos es la postergación de la maternidad, es decir, que la mujer empieza a buscar su primer embarazo diez años después de lo que lo hacía hace más de medio siglo. Pero los hábitos de vida, son otro factor importante.Poca innovación y tratamientos de fertilidad caros, fueron dos aspectos que Gabriela Gutiérrez y Agustina Azpiroz vieron como limitantes de muchas mujeres que intentan quedar embarazadas y quieren apelar a este servicio. Buscando un cambio de foco para solucionar este problema, crearon Microgénesis.“El 80% de las mujeres con infertilidad inexplicada tienen un problema intestinal que las lleva a un proceso inflamatorio, y no causa síntomas que te lleven a un proceso de diagnóstico. No estás enferma. Hoy, el primer síntoma que se manifiesta es la falta de embarazo o la imposibilidad de llevarlo a término”, indicó Gutiérrez a Big Bang.La inmunóloga explicó que para comenzar el tratamiento primero se realiza un test hisopado vaginal. Según los resultados, es que se elabora un tratamiento personalizado con una duración de 75 días, en el que se realiza un cambio en su alimentación y la complementación nutricional que sea necesaria.“Estudiamos cómo está el potencial reproductivo y si [la dificultad de embarazos] está vinculado a un tema intestinal, Qué microorganismos de flora intestinal faltan, reponerlos con probióticos, y controlar con vitaminas y minerales el proceso inflamatorio que generó” esa carencia, explicó Gutiérrez.Una de las claves del éxito en esta historia fue cómo aprovecharon el tiempo de confinamiento durante 2020.Las clínicas estaban cerradas, no podían trabajar, entonces se instalaron en Estados Unidos para formarse en el área comercial y empresarial. Aprendieron cómo captar capitales de inversión e iniciar ese proceso de búsqueda de inversores, relató Gutiérrez.Actualmente se encuentran en la tarea de buscar financiación y ya obtuvieron el respaldo de varias compañías.Hoy, la start up que nació en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), organismo estatal argentino, está integrada por 14 personas de varios países y busca ampliarse, explicó la inmunóloga.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

