Putin-Biden: el presidente ruso vuelve a poner los puntos sobre las íes

Putin-Biden: el presidente ruso vuelve a poner los puntos sobre las íes

Cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Joe Biden.

Putin-Biden: el presidente ruso vuelve a poner los puntos sobre las íes

Putin-BidenLa cumbre telemática de los presidentes Vladímir Putin y Joe Biden celebrada el martes permitió esclarecer las posturas de Moscú y Washington hacia los problemas acuciantes de la actualidad, como Ucrania, estabilidad estratégica, Irán, o la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia.Putin expresó a Biden su preocupación por las provocaciones de Kiev en Donbás, informó el Kremlin al término de la reunión virtual entre los dos líderes. "El presidente de Rusia dio ejemplos concretos de la política destructiva de Kiev, dirigida al desmantelamiento completo de los acuerdos de Minsk y los acuerdos alcanzados en el formato de Normandía, y expresó su seria preocupación por las acciones provocadoras de Kiev contra Donbás", dice el comunicado.En tanto, el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, comentó algunas conclusiones del comunicado del Kremlin, al indicar que "ha sido declarado sin rodeos que Ucrania sabotea el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk. Además, sabotea los acuerdos alcanzados en las cumbres del Cuarteto de Normandía, entorpece el proceso negociador en el Grupo de Contacto, e intenta excluir del proceso negociador a Donbass".Vale la pena recordar que los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto en el este de Ucrania, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias en el este de Ucrania.Asimismo, Ushakov indicó que Putin le recordó a Biden sobre las llamadas "líneas rojas". "Vladímir Putin dijo que existen ciertas líneas rojas, conocidas por todos, que, en particular excluyen cualquier avance ulterior de la OTAN hacia el este.El comunicado del Kremlin indica con claridad en qué radica la postura de Rusia ante la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. "Rusia está muy interesada en recibir garantías fiables y jurídicamente vinculantes que excluyan la expansión de la OTAN hacia el Este y el emplazamiento de sistemas ofensivos en los Estados limítrofes con Rusia", indicó el presidente ruso, citado en el comunicado.Según el documento, Vladímir Putin respondió a las acusaciones de Joe Biden sobre el supuesto carácter "amenazante" de los desplazamientos de las tropas rusas cerca de las fronteras con Ucrania y declaró que no se debe responsabilizar a Rusia de la escalada de tensiones mientras la OTAN emprende "peligrosos intentos de militarizar el territorio ucraniano" y va aumentando las capacidades militares en las inmediaciones de Rusia.Excelentes relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua plenas de grueso contenido económicoEl creciente interés del sector privado ruso por hacer negocios con Nicaragua –alentado, tanto por atractivas condiciones que ofrece el país centroamericano a los inversores internacionales, como por el excelente diálogo político bilateral– fue lo que condujo a la inauguración en Moscú de la Asociación Ruso-Nicaragüense de Cooperación Económica.El evento reunió en la Casa de América Latina –creada recientemente por las autoridades de la capital rusa– desde al empresariado, hasta altos cargos de los dos países, entre ellos Laureano Ortega, asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia nicaragüense, quien encabeza una delegación de funcionarios de su país que actualmente está en Rusia, con el objetivo de llevar las relaciones comerciales "a un nuevo nivel", tal y como manifestó en su discurso ante los presentes en el acto."Para nosotros la relación con la Federación de Rusia es histórica, es privilegiada, tenemos una asociación estratégica entre nuestros Gobiernos, entre nuestros pueblos hermanos, y ha habido una cooperación técnica, cooperación humanitaria, que ha beneficiado muchísimo al pueblo nicaragüense. Pero creemos que ha llegado el momento de potenciar de manera sustantiva el intercambio comercial. Eso significa colocar mucho más producto nicaragüense en el mercado ruso, tener a Rusia también como una plataforma para el mercado euroasiático. Actualmente, Rusia no figura entre los mercados principales de los productos nicaragüenses y creemos que esa relación tan especial que existe en el campo político debe traducirse también en el campo comercial, y vamos a trabajar para potenciarlo, y de igual forma importar mucho más productos rusos para Nicaragua, y desde Nicaragua para Centroamérica. Y creemos que la creación de esta Asociación va a facilitar mucho ese trabajo, va a crear un vínculo directo entre los empresarios rusos y los empresarios nicaragüenses, y nosotros desde el Gobierno vamos a facilitar y potenciar esa relación", dijo Ortega a Sputnik en exclusiva.La Asociación Ruso-Nicaragüense de Cooperación Económica es presidida por el exembajador de Rusia en esa nación, Nikolái Vladímir, al tiempo que su vicepresidente, Alexéi Udintsev, adelantó a Sputnik las tareas que se plantea esta organización."Nuestros países mantienen unas excelentes relaciones políticas, pero todavía falta mucho trabajo en lo económico, habiendo unas pocas empresas rusas que operan en el mercado nicaragüense, al tiempo que la mayor parte de las inversiones en la economía local viene desde EEUU. Los autores de esta iniciativa somos personas que estamos presentes desde hace una década en el mercado de Nicaragua. Se trata de la empresa rusa Cordex que exporta a la región neumáticos, aceites de motor, y ahora empezamos a exportar también transporte eléctrico".Según Udintsev, Nicaragua posee un clima económico "ideal" para hacer negocios en el país. En este sentido, resaltó los logros del Gobierno de Daniel Ortega en la lucha contra el crimen, siendo Nicaragua un Estado "seguro", además de valorar altamente el nivel de la protección social y del acceso a la salud. Asimismo, destacó las herramientas estatales de apoyo económico, sobre todo a grandes proyectos de infraestructura como "la modernización de obras públicas o la construcción de puertos".Respecto a las tareas de la Asociación, indicó que se dedicará a ayudar a empresas rusas a instalarse en el mercado nicaragüense, donde hay muchos nichos con gran potencial de crecimiento, en particular, en el sector agroindustrial. Al mismo tiempo, la organización ayudará a los exportadores de Nicaragua que quieran comerciar en Rusia, habiendo grandes oportunidades para los productos de la industria ligera, así como del sector alimentario como "café, cacao, camarones, langostas, pescado, frutas tropicales, además de cigarras".Consultada sobre las oportunidades para el sector exportador ruso, Tatiana Mashkova, directora del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina –organización rusa con peso en el tema de las relaciones con la región–, constató la demanda por el trigo, la maquinaria agraria o equipos médicos, así como por "todo lo que sea el transporte", desde neumáticos y piezas de repuesto, hasta autobuses.Refiriéndose a la Asociación, Mashkova subrayó que, aunque es privada, cuenta con un contundente apoyo estatal, tal y como quedó demostrado en el acto inaugural, donde estuvieron presentes "representantes de la Cancillería de Rusia, del Ministerio de Desarrollo Económico, del Ministerio de Industria y Comercio", además de las autoridades nicaragüenses.Cabe señalar en este contexto que también asistió la directora de la Agencia Federal Medico-Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova, quien al mismo tiempo es presidenta de la Comisión Mixta Intergubernamental ruso-nicaragüense. En su intervención, Skvortsova expresó la alegría por el hecho de que, tras una caída de más del 16% en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, el intercambio comercial haya vuelto a crecer, aumentándose en un 250% en los primeros 9 meses del año en curso. Asimismo, abogó por que las relaciones entre ambos países "sean cada vez menos formales" y que tengan cada vez mayor contenido económico y comercial. Entre los casos más exitosos de la cooperación bilateral, resaltó el funcionamiento en Nicaragua del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, una planta de vacunas instalada con tecnología rusa."El Instututo Méchnikov no sólo desarrolla su línea de vacunas antigripales, pasando de la producción de vacunas trivalentes a las cuatrivalentes, sino que también está comenzando la producción de la vacuna anticoronavirus rusa CoviVac, desarrollada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov. Tenemos previsto la creación de nuevos productos que sean demandados, tanto por Nicaragua, como por el resto de Latinoamérica y el Caribe, tratándose de biológicos para el tratamiento de enfermedades tropicales, la fiebre, y otras dolencias", comunicó.Al respecto, Laureano Ortega declaró a Sputnik que "los primeros lotes comerciales" de la CoviVac estarían listos "en el primer trimestre de 2022". Agregó que serán colocados, "tanto en Nicaragua, como en los países de Centroamérica y Latinoamérica".Desde hace poco, las partes establecieron también la cooperación en materia espacial, donde Nicaragua ve cada vez más palpable la posibilidad de "poder llegar a tener en el futuro un cosmonauta" nacional. Lo manifestó Laureano Ortega, refiriéndose a los avances en esta materia alcanzados durante la reciente visita a la nación suramericana de una delegación rusa encabezada por el cosmonauta Fiódor Yurchijin –héroe de Rusia, quien ha salido al cosmos en cinco ocasiones–, e integrada también por Serguéi Samburov, especialista senior de la corporación espacial 'Energía', y el presidente de la fundación que lleva el nombre de su tatarabuelo, Konstantin Tsiolkovsky, fundador de la cosmonáutica rusa, así como por Nikolái Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia.Unos avances que, según explicó Frolov a Sputnik, comprenden la capacitación de especialistas nicaragüenses para el rastreo espacial con fines para el sector agrario, o las situaciones de emergencia."Hemos firmado un acuerdo con el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua que abre paso a la cooperación en materia de altas tecnologías. Avanzaremos paso a paso, donde entre los proyectos más cercanos se encuentra la creación en la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, de un centro de comunicación espacial, algo que está programado para el mes de febrero de 2022, con lo cual la parte nicaragüense podrá captar las señales procedentes de nuestros satélites, así como aprenderá a procesar los datos de telemetría. El siguiente paso será la creación y el lanzamiento de un satélite. Estamos listos para asesorar a Nicaragua en todo lo que sea necesario para que se convierta en una potencia espacial", subrayó.Respecto a los planes de incrementar los intercambios económicos y comerciales entre Rusia y Nicaragua, es importante también resaltar el rol de la península de Crimea, cuya reincorporación a Rusia, por cierto, fue reconocida por Managua. Y es que este territorio constituye el punto más cercano para el suministro de productos nicaragüenses a Rusia, explicó a Sputnik el héroe de Rusia, el vicealmirante Oleg Beláventsev, al frente del consulado honorario de Nicaragua en Crimea, inaugurado en 2020."Tenemos un acuerdo de cooperación firmado con Nicaragua que comprende, tanto el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, como también las socioculturales, por ejemplo, la preparación de estudiantes nicaragüenses en universidades de Crimea. Una cooperación mutuamente beneficiosa que molesta mucho a EEUU y sus aliados occidentales. Esta actitud no nos importa y vamos a seguir estrechando los vínculos entre nuestros países que, además, son muy cercanos espiritualmente. Además, aprovecho la ocasión para saludar la reciente reelección como presidente del comandante Daniel Ortega, gran artífice de las excelentes relaciones bilaterales que cumplieron 77 años este 2021", enfatizó.En este contexto, Laureano Ortega expresó en declaraciones a Sputnik su agradecimiento por el apoyo ruso ante las presiones de Occidente contra el Gobierno sandinista, resaltando el respeto de Moscú por "la soberanía de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, el derecho de Nicaragua a llevar sus procesos democráticos de manera a cómo lo rigen la legislación y la Constitución del país".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

