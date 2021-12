https://mundo.sputniknews.com/20211205/rusia-desglosa-la-propaganda-mediatica-del-supuesto-plan-de-invasion-a-ucrania-1119007400.html

Rusia desglosa la propaganda mediática del supuesto 'plan de invasión a Ucrania'

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, cuestionó una publicación reciente del tabloide alemán 'Bild' sobre un supuesto plan... 05.12.2021, Sputnik Mundo

Citando fuentes de inteligencia anónimas en la OTAN, Bild afirmó en su publicación que Moscú planea reunir 175.000 soldados para un ataque a su país vecino. Esta publicación fue recopilada por medios estadounidenses.Zajárova calificó en su cuenta de Telegram esta información de ser una "pieza de propaganda basada en una ideología que destruye el sentido común" y que además su "mapa de invasión planificada" se ensambló a partir de piezas desconectadas. Señaló que la ciudad ucraniana de Lvov se llama "Lemberg" (a diferencia del nombre oficial alemán "Lwiw"). La portavoz recordó que la ciudad fue llamada así en 1942 por las fuerzas de ocupación nazis, y se preguntó en qué mapa se había basado Bild para escribir sobre ese "plan de invasión".Al mismo tiempo, el este de Ucrania se dibujó bajo la dirección de Kiev. La diplomática alega que eso apunta al nuevo nombre de Dnipropetrovsk, que fue rebautizado como "Dnipro" en 2016 por el nuevo Gobierno ucraniano que llegó al poder.Al armar el mapa a partir de diferentes piezas, los periodistas alemanes decidieron agregar un poco más para el supuesto plan para una invasión rusa, continuó la portavoz al sugerir que las acusaciones de Bild no se basaban en las llamadas "fuentes de inteligencia de la OTAN" anónimas, sino que estaban "inspiradas" en un mapa publicado recientemente en The Washington Post que muestra la supuesta concentración de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania."Los alemanes reelaboraron creativamente las imágenes estadounidenses y con el amor inherente de Alemania por marchar a Kiev, fantasearon un poco", dijo Zajárova al referirse a la tercera etapa del supuesto plan que incluía la toma de la capital ucraniana.Añadió que se nota la falta de conocimiento de los autores del artículo, ya que el supuesto primer ataque ruso vendría del sur para asegurar un corredor entre Rusia y Crimea y las líneas de suministro. Sin embargo, esta línea de suministro ya existe hace varios años, desde que Rusia construyó el puente de Crimea.Al referirse al supuesto uso de misiles balísticos durante la segunda etapa para "debilitar" a las Fuerzas Armadas ucranianas, la diplomática señaló que "el propio régimen de Kiev ha estado debilitando con éxito la capacidad de defensa de Ucrania durante años".Zajárova se preguntó por qué Bild puso una marca final del supuesto plan de invasión en la línea Korosten-Uman, una ciudad que era el destino de una peregrinación anual de miembros de la comunidad judía jasídica y sugirió que la elección podría no haber sido accidental.La diplomática concluyó que ante tantas "mentiras", es posible que los periodistas de Bild hayan reunido su artículo a partir de "piezas de rompecabezas".

