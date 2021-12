https://mundo.sputniknews.com/20211207/el-10-mas-rico-de-espana-acumula-casi-el-60-de-toda-la-riqueza-1119073678.html

El 10% más rico de España acumula casi el 60% de toda la riqueza

MADRID (Sputnik) — La brecha que separa a ricos y pobres es cada vez más grande. Esa es la principal conclusión del último informe del World Inequality Lab —el... 07.12.2021, Sputnik Mundo

Según el estudio de este centro de estudios francés —pilotado por expertos en desigualdad como el economista francés Thomas Piketty, entre otros– las 520.000 personas más ricas, que representan al 0,01% de la población mundial, se hicieron todavía más ricas durante la pandemia.Desde 1995 la participación de la riqueza mundial propiedad del 0,01% más rico creció del 7% al 11%, una tendencia que no se detuvo con el parón económico que supuso la llegada del COVID-19. "De hecho, 2020 marcó el aumento más pronunciado registrado en la participación de los multimillonarios en la riqueza del mundo", sostiene el documento.La desigualdad en EspañaEn el caso de España los niveles de desigualdad se atenúan respecto a las cifras globales, pero aun así los datos muestran una distancia sideral entre la base y el pico de la pirámide: el 10% más rico concentra el 57,6% de toda la riqueza, mientras que el 50% más pobre posee el 7%.En cuanto a los ingresos, ese 10% más rico gana ocho veces más (91.560 euros) que la mitad más pobre del país (11.220 euros). En términos absolutos, esto implica que ese 10% captura el 34,5% de los ingresos del país, mientras la mitad más pobre no supera el 21%.Pese a esta brecha, el informe destaca que los niveles de desigualdad de España son "similares" a los de un país vecino como Francia e incluso menores que en Alemania, el motor económico de la UE.No obstante, el estudio llama la atención sobre la situación de estancamiento de la desigualdad, sobre todo en lo referente a la riqueza acumulada. "En los últimos 30 años, pese a épocas de resplandor financiero y otras de quiebra, la riqueza del 10% permaneció estable", dice el estudio.Estados menguantesEl documento publicado por el centro de estudios francés concluye que "las desigualdades de ingresos y riqueza han ido en aumento en casi todas partes desde la década de 1980", algo que achacan a los "programas de desregulación y liberalización" impulsados en multitud de países.El carácter global de la desigualdad puede constatarse si se analizan los datos por regiones: en Europa —la parte del mundo más equitativa– el 10% más rico concentra en torno al 36% de los ingresos, mientras que en el norte de África y Oriente Medio –la más desigual– alcanza el 58%. En el este de Asia, esa élite adinerada registra el 43% del ingreso total y en América Latina, el 55%.Aunque el avance de la desigualdad es constante, el World Inequality Lab recuerda que no se trata de un fenómeno natural, sino que es algo causado por decisiones políticas, por lo que es reversible. No obstante, el informe alerta de que la capacidad del poder político para intervenir se encuentra amenazada.Una de las consecuencias de la desigualdad es la acumulación de poder económico en manos privadas en detrimento de los Estados. Según el World Inequality Lab, la participación de la riqueza en manos de los actores públicos es "cercana a cero o negativa" en los países ricos, lo que significa que "la totalidad de la riqueza está en manos privadas".Por ello, desde el World Inequality Lab apremian a recuperar el modelo de desarrollo que permitió construir los estados de bienestar modernos en el siglo XX, recuperando políticas donde se impulse "un modesto impuesto progresivo sobre el patrimonio de los multimillonarios globales", algo que consideran indispensable porque "abordar los desafíos del siglo XXI no es factible sin una redistribución significativa de las desigualdades de ingresos y riqueza".

