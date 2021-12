https://mundo.sputniknews.com/20211206/estas-son-las-dos-razones-que-explican-la-popularidad-de-amlo-segun-el-propio-mandatario-1119023068.html

Estas son las dos razones que explican la popularidad de AMLO, según el propio mandatario

Estas son las dos razones que explican la popularidad de AMLO, según el propio mandatario

El combate a la corrupción y el apoyo económico a los ciudadanos de México son los dos factores que explican los altos índices que popularidad que mantiene el... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T18:24+0000

2021-12-06T18:24+0000

2021-12-06T18:24+0000

américa latina

política

corrupción

el universal (diario)

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1119021970_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e18b8bfcd88507dc58275618d186de48.jpg

"Son dos cosas que están estrechamente relacionadas, es el combate a la corrupción y apoyar las necesidades de la gente, eso es lo que nos ha funcionado, esa es la clave", declaró el mandatario este lunes 6 de diciembre desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.Los negocios corruptos entre el gobierno y particulares fueron ampliamente practicados en las presidencias de Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz a lo largo del siglo XIX, reclamó el actual mandatario."Ahora no permitimos esa corrupción y lo que ahorramos, porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos cuando hay corrupción, mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, si eso se ahorra y se le entrega a la gente que no recibía nada pues hay un efecto positivo, primero porque se moraliza al país, se purifica la vida pública y para el gobernante es un respaldo", añadió López Obrador.Junto con Narendra Mori, primer ministro de la India, López Obrador es el mandatario más popular del mundo, pues ambos concentran un 69% de aprobación con cifras de diciembre de 2021, según la empresa estadounidense Morning consult.Además, una encuesta de El Universal retomada por el propio Gobierno de México reveló que el presidente alcanzó una popularidad del 68% en noviembre, luego de registrar un respaldo ciudadano del 62% en agosto.Ante la aprobación ciudadana, los ataques de la oposición contra el gobierno federal se intensifican, consideró el presidente."A nivel mundial estamos bien calificados, esto obliga a que sigamos trabajando, no fallar, no marearnos porque el poder es una tentación, el poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales, cuando no tienen principios, y a los tontos los vuelve locos, entonces hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", abundó el presidente de México.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/amlo-si-regresan-los-neoliberales-van-a-querer-privatizar-lo-que-no-les-dio-tiempo-1117879850.html

https://mundo.sputniknews.com/20211201/amlo-llega-a-la-mitad-de-su-gobierno-como-va-su-aprobacion-entre-los-mexicanos-1118862017.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, corrupción, el universal (diario), andrés manuel lópez obrador, méxico