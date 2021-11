https://mundo.sputniknews.com/20211104/amlo-si-regresan-los-neoliberales-van-a-querer-privatizar-lo-que-no-les-dio-tiempo-1117879850.html

AMLO: "Si regresan los neoliberales van a querer privatizar lo que no les dio tiempo"

AMLO: "Si regresan los neoliberales van a querer privatizar lo que no les dio tiempo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que las nuevas obras como el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya se "blindarán" y se dejarán... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T14:15+0000

2021-11-04T14:15+0000

2021-11-04T14:28+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

neoliberalismo

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117879960_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a46dfa9b2699951b2fc9f3a273ae9d5d.jpg

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseveró que si regresan los "neoliberales corruptos" al gobierno de México, van a querer privatizar "lo que no les dio tiempo". Ante esta posibilidad, López Obrador aseveró que su gobierno "blindó" obras esenciales como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. El plan, según explicó el presidente de México, es dejar las obras en custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por medio de una empresa que será manejada por dicha dependencia. "Porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur (el Fondo Nacional de Fomento al Turismo) o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no aguantan ni la primera embestida", aseveró López Obrador. De acuerdo con el presidente, con esta medida se garantiza que dichas construcciones no se podrán privatizar.

https://mundo.sputniknews.com/20211006/que-empresas-mexicanas-privatizo-carlos-salinas-de-gortari-1116814444.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, neoliberalismo, méxico