"Quiero a Mickey Mouse más que a cualquier mujer": Walt Disney cumple 120

El legendario animador y fundador del imperio multimedia Walt Disney celebraría el 5 de diciembre su 120 cumpleaños. A lo largo de su carrera creó más de 500... 05.12.2021, Sputnik Mundo

Mató a un búho cuando era niñoUn día, cuando Walt Disney tenía siete años, paseaba por las afueras de la granja familiar en Misuri, y por aburrimiento entró en el jardín, donde vio un búho posado en un árbol."No había nadie con quien jugar. Había un búho cerca. Cuando se fue volando, lo seguí. No sé por qué, pero quería agarrarlo", recordó Disney en una entrevista.El niño, que soñaba con tener una mascota, no pudo resistirse a conseguir una. Sin embargo, el pájaro se abalanzó de repente sobre Disney. Estaba tan asustado que lo tiró y lo pisoteó hasta la muerte. Cuando el niño se recuperó de la conmoción inicial, un insoportable sentimiento de culpa lo abrumó."Hasta el día de hoy sigo viendo ese búho en mis sueños. Me quedé muy sorprendido. No quería que muriera", confesó.Posteriormente, este episodio se reflejaría en la obra del animador: en sus dibujos animados, representaba a los animales con especial reverencia. Y sus artistas eran conocidos por dibujar todos los bocetos a partir de animales reales, pero ninguno de ellos sufrió daños.Se convirtió en una leyenda a pesar de su despótico padreDisney desarrolló una pasión por el dibujo cuando era niño, pero su opresivo padre desaprobaba la pasión de su hijo y no le daba dinero para comprar lápices. Por eso, sus primeros dibujos los hizo con carboncillo en papel higiénico. En una ocasión, un vecino se fijó en su talento y le compró a Walt un dibujo de un caballo por 25 céntimos, lo que reforzó en él el deseo de convertirse en artista. También le apoyó en esta decisión su hermano mayor Roy, que no defendió a Disney de las palizas de su padre, sino que se convirtió en un fiel ayudante en el futuro como director del estudio de animación.Luchó en la Primera Guerra MundialPara escapar de su padre, a los 16 años, Disney abandonó la escuela y se fue a la Primera Guerra Mundial. Acabó en Francia, donde trabajó como conductor de ambulancias de la Cruz Roja. Allí siguió creando maravillas, y un coche pintado por Disney se convirtió incluso en un punto de referencia local entre los soldados.Despedido por falta de imaginaciónCuando Disney cumplió 18 años, aceptó un trabajo como animador para el Kansas City Star, del que fue despedido posteriormente "por falta de imaginación y buenas ideas". Sin embargo, el fracaso animó al joven artista a fundar su propio estudio, Laugh-O-Gram, al que invitó a su amigo animador Ab Iwerks. Juntos produjeron anuncios publicitarios. Sin embargo, la empresa quebró al cabo de un tiempo.Se atribuyó el mérito de Mickey MouseEl primer éxito de Disney llegó en 1927 cuando, junto con su compañero Ab Iwerks, creó el personaje antropomórfico Oswald Rabbit. Pero como los dibujos animados se publicaron bajo la marca Universal Pictures, los artistas perdieron los derechos de autor a su favor. Perder en la corte afectó mucho a la personalidad de Disney, que se volvió muy desconfiado, incluso con sus allegados.Desde entonces, en su propio estudio Disney Cartoon, estableció la obligación de que todos los trabajos contratados creados por los artistas le pertenecieran en exclusiva. Celoso de la fama, ni siquiera perdonó a su propio amigo Iwerks, quien, según una versión, es el verdadero "padre" del famoso Mickey Mouse. A pesar de que Disney puso voz al personaje, no pudo dibujarlo. Al mismo tiempo, el fundador del estudio no intentó convencer al público de que no era suyo.La gota que colmó el vaso fue cuando un niño se acercó a Disney en una fiesta y le pidió que dibujara a Mickey Mouse, pero el animador se avergonzó y le pidió hacerlo a Iwerks. Cuando el boceto estuvo listo, Disney lo firmó con su nombre. Pronto estalló una pelea entre los amigos, y la relación se arruinó para siempre.Empleados explotadosAlgo similar ocurrió con otros empleados de Disney, que no recibían una modesta remuneración (12 dólares al mes por su creatividad), sino que a menudo ni siquiera merecían una mención en los créditos.El trabajo en la película de animación Blancanieves y los siete enanitos fue especialmente exigente. En el momento de su estreno, en 1937, hacer un largometraje de animación se consideraba una tarea extremadamente ambiciosa. Debido a que durante tres años, los animadores trabajaron horas extras, Disney prometió a los empleados si tiene éxito, pagar generosas bonificaciones, pero no cumplió su promesa. En este caso, tras el estreno de la película no se recaudó un récord de 418 millones de dólares, sino que también le reportó a Disney un Oscar por "innovación y logros sobresalientes en el campo de la animación". Y el propio premio —encargado por la Academia de Cine— se ejecutó de forma creativa en forma de una figura grande y siete pequeñas (siguiendo la línea de Blancanieves y los enanitos).Después de que Disney construyera un nuevo estudio con los derechos de autor que recibía, el trato a los empleados se volvió aún más estricto: el carácter de su padre le pasó factura. Aunque quería establecer un ambiente familiar en el estudio, había fallos en su trato con la gente. En particular, Disney no permitía que sus artistas se afiliaran al gremio de dibujantes y a otros sindicatos, y prohibía estrictamente la comunicación en el trabajo entre hombres y mujeres.En 1941, el descontento llevó a una huelga de cinco semanas que amenazó la producción de la película de animación Dumbo. Disney se dirigió entonces a los empleados afirmando que "más vale que pongan orden en su casa y dejen de dar la lata". No se sabe cómo habría acabado el motín si su administración no le hubiera convencido para que se fuera de vacaciones, tras lo cual arregló las cosas sin la participación de su jefe. Casi al mismo tiempo se produjo un despido masivo de empleados descontentos con la política de la empresa de quitarles los derechos de autor. Disney alegó entonces, en defensa de su imagen, que todos eran comunistas.Colaboró con los nazisSegún informes no confirmados, antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, el animador, al igual que su compatriota Henry Ford, no rechazó colaborar con los nazis.Así, en los años 1930, Disney fue supuestamente miembro de una organización nazi en Estados Unidos y también se hizo amigo de la directora y propagandista de la imagen del Führer, Leni Riefenstahl, a la que hizo una visita especial a su estudio. Sin embargo, varios biógrafos dudan de que Disney fuera un antisemita convencido, ya que había judíos entre sus principales animadores. Es posible que se sintiera atraído por Alemania desde un punto de vista comercial. Se cree que Hitler, que se creía ser artista, apreciaba el trabajo de Disney e incluso rehizo dibujos de Blancanieves para sí mismo.Al mismo tiempo, el propio animador hizo dibujos de propaganda durante la guerra, burlándose de la Alemania de Hitler y sus aliados.Trabajó para el FBISe cree que la Segunda Guerra Mundial aportó mucho dinero al animador. Mientras algunos estudios se las apañaban, Disney colaboraba activamente con el Gobierno, realizando videos de propaganda con el pato Donald y otros personajes, aumentando así su colección personal de los Oscars.Incluso después de la rendición de las fuerzas de Hitler, trabajó en dibujos animados educativos para la NASA (El hombre en el espacio, El hombre y la Luna, Marte y más allá), producidos con la ayuda del científico de cohetes Werner von Braun, que fue reclutado por el servicio secreto estadounidense tras la derrota de Alemania.En total, Disney estuvo al servicio del Estado durante 26 años. Y en los años de la posguerra, cuando el miedo de la opinión pública a la Unión Soviética arraigó, tomó la iniciativa de entregar a los agentes a colegas políticamente poco fiables de Hollywood.Era un hijo ilegítimoSegún una leyenda, Disney fue un niño adoptado que nació en Andalucía, no en Chicago. El niño habría nacido de una tal Isabel Zamora de manos de un médico, don Ginés Carrillo, para el que ella trabajaba como limpiadora. Madre soltera, emigró posteriormente a Estados Unidos, donde vivía su hermano. Su hijo ilegítimo, llamado José Girao Zamora, fue entregado a la familia Disney porque ella carecía de medios de subsistencia. Esta es la versión que tienen los investigadores de la biografía de Disney, José Luis Cano y Christopher Jones.Aunque no hay datos oficiales al respecto, se cree que pueden haber sido destruidos por el propio Disney, para cooperar con el Gobierno estadounidense.También es sabido que el propio artista estaba obsesionado con la idea de sus propios orígenes. No es casualidad que la imagen de la madre esté a menudo ausente de su obra, como la huérfana Blancanieves o Bella, que fue criada por su padre. Si la figura materna está presente, a menudo enferma o muere, como la madre de Bambi.Un tirano en el trabajo, un padre amoroso en casaConsciente de la difícil relación con su padre, Disney nunca se permitió ser grosero con sus hijos y su esposa Lilly, con quien convivió toda su vida. Fue su mujer, por cierto, quien le aconsejó que llamara al famoso ratón Mickey (en lugar de Mortimer) y sus hijos le inspiraron crear un parque de atracciones.Disney y Lilly fueron incapaces de tener un hijo durante mucho tiempo: tras ocho años de intentos y varios abortos, nació una hija, Diane Mary. Para no poner en riesgo la salud de su esposa, más tarde adoptaron a otra niña, llamada Sharon May. Tan cruel como Disney era con sus empleados, era igualmente afectuoso con su familia. Y en la memoria de ambas hijas, fue el padre perfecto.Aunque él mismo siempre ha destacado su amor por el trabajo y la creatividad. "Quiero a Mickey Mouse más que a cualquier mujer", dijo una vez.Se culpó de la muerte de su madreEn 1938, teniendo ya suficiente dinero, Disney regaló a sus ancianos padres una lujosa casa. Ni siquiera un mes después, la casa empezó a tener problemas con la tubería de gas. Disney envió a los mecánicos de su estudio a arreglar las tuberías de gas. Sin embargo, no fueron lo suficientemente hábiles, y algún tiempo después su madre Flora murió repentinamente por envenenamiento con gas. Más tarde se culpó de su muerte.Odiaba a las mujeresWalt Disney tenía fama de ser un notorio misógino. A pesar de que conoció a su esposa Lilly en el trabajo, posteriormente impuso estrictas normas que prohibían no solo las relaciones, sino incluso la mera comunicación entre compañeros del sexo opuesto. El incumplimiento se castigaba con el despido inmediato. Aceptó a regañadientes a las mujeres en su empresa, pues consideraba que su función principal eran los niños y la cocina. El animador integró su idea en todos sus dibujos animados, donde el sentido de la vida de la heroína era encontrar un hombre.Al mismo tiempo, tales ideas tradicionales no le impidieron dar al menos un paso innovador en la lucha contra los estigmas. En 1946, con el apoyo de la empresa de higiene Kotex, los estudios Disney produjeron el largometraje de animación La historia de la menstruación, en el que se pronunció la palabra 'vagina' por primera vez en la historia del cine.En contra de lo que se esperaba, la sociedad puritana estadounidense recibió el dibujo animado de forma positiva, por lo que se proyectó en las escuelas hasta finales de los años 1960 como ayuda a la enseñanza por orden del Gobierno: mostraba la transformación de una niña en mujer y futura madre.El propio Disney creía que una mujer podía quedarse embarazada en cualquier momento y poner en peligro un proyecto, lo que a su vez suponía un coste adicional. Sin embargo, cuando Estados Unidos entró en la guerra, algunos empleados varones fueron llamados al frente y la empresa empezó a necesitar nuevos trabajadores. La empresa decidió que las mujeres fueran empleadas, no en funciones creativas, sino en trabajos técnicos. Disney estaba convencido de que la profesión de animador requería no solo habilidades de dibujo, sino también sentido del humor, cualidad de la que supuestamente carecían las mujeres.No le gustó la ironíaAunque la imagen del "buen tío Disney" se promociona activamente en la prensa, en la vida era, según algunos informes, más avaro que el McPato de los Cuentos del pato. Así que cuando en 1936 en su 35 aniversario sus colegas animadores crearon un dibujo animado con Mickey Mouse donde dibujaron irónicamente la situación con las huelgas y los bajos salarios, Disney primero elogió la idea, y luego despidió públicamente a los autores sin indemnización por despido.Creó una obra racistaDirigió la película Songs of the South en 1946. El argumento se basó en el famoso libro Tales of Uncle Remus de Joel Harris, basado en el folclore de los esclavos estadounidenses. A Disney le encantaba esta "saga de criaturas de las plantaciones desde tiempos inmemoriales", pero ya entonces la colección de historias se consideraba ofensiva y estereotipada en la sociedad.Para cumplir con la agenda actual y equilibrar los bandos, Disney invitó al proyecto a dos guionistas, Dalton Raymond, del Sur, y Maurice Rapf, que compartían opiniones de izquierdas. Para ambos, la historia del hermano conejo y el señor zorro era una metáfora del esclavo de piel oscura y del colonizador. La película de animación no satisfizo del todo a ninguno de los dos bandos, recibiendo críticas dispares. Los productores también decidieron no editar el musical en casete, por lo que no tuvo una gran difusión, aunque ganó un Oscar.Murió de cáncer de pulmónWalt Disney había sido un ávido fumador toda su vida y en 1966 los médicos le diagnosticaron un cáncer de pulmón. A pesar del tratamiento de los mejores médicos, el animador murió ese mismo año: el 15 de diciembre, con 65 años. En solidaridad con su fundador, la empresa Disney abandonó posteriormente las representaciones de escenas de fumadores en sus dibujos animados.Solicitó que lo congelaranSegún una leyenda, Disney, al conocer su diagnóstico, pidió que lo congelaran en una cámara criogénica (sin embargo, fue incinerado tras su muerte). Además, poco antes de su muerte, el animador quiso comprar un enorme terreno del tamaño de casi una ciudad para construir allí un parque de atracciones. En la actualidad, se llama Disneylandia y se ubica en Orlando.

