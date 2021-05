https://mundo.sputniknews.com/20210520/walt-disney-era-espanol-la-historia-del-origen-andaluz-del-padre-de-mickey-mouse-1112363354.html

¿Walt Disney era español? La historia del origen andaluz del padre de Mickey Mouse

Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago. Eso dice su biografía. En Mojácar, tienen otra versión. El famoso animador es nativo de esta pequeña... 20.05.2021, Sputnik Mundo

Hermosa es uno de los barrios de Chicago. Un suburbio tranquilo formado por hileras de casas de madera o ladrillo, protegidas por los árboles que bordean las aceras. En el 2156 de North Tripp Avenue se levanta una pequeña vivienda de color ocre. Un edificio modesto que no destaca sobre sus vecinos. Se trata de la clásica residencia estadounidense. Solo hay un detalle que la hace especial frente a las aledañas. Entre sus paredes vino al mundo y creció Walt Disney. Al menos, según la versión oficial.A miles de kilómetros de la región de los Grandes Lagos, al otro lado del océano Atlántico, la historia es distinta. En otro enclave de casas bajas y tonalidades claras, Mojácar, la biografía del famoso padre de Mickey Mouse se cuenta de una manera distinta: Walt Disney nació allí. Una leyenda urbana que circula desde hace décadas entre los habitantes de esta localidad del Levante almeriense. Un rumor que nunca se ha podido confirmar. Pero, tampoco negar.La historia ha ido pasando de generación en generación. De boca en boca. "Aquí casi todos la conocemos", resalta una trabajadora de la Oficina de Turismo de Mojácar. Con el objetivo de preservar el relato, un grupo de vecinos ha fundado la asociación sociocultural Walt was here. "Tenemos que hacer que los más jóvenes se interesen por el asunto. Que sobreviva al paso del tiempo", indica José Manuel Padilla, presidente de la organización, a Sputnik Mundo. Y no solo eso, también buscan dar una respuesta al supuesto origen mojaquero de una de las figuras más importantes del séptimo arte. Padilla está convencido de que Disney es oriundo de la provincia de Almería. Él ha sido uno de los impulsores de la iniciativa e incluso ha viajado a Estados Unidos para indagar en la teoría. La asociación, sin ánimo de lucro, ya ha comenzado a recabar toda la documentación existente sobre el nacimiento del fundador de los míticos estudios de animación. Cuentan con decenas de referencias en archivos o artículos de prensa, algunos provenientes de bases de datos municipales y otros de particulares. "Nos está llamando gente de distintos puntos de España, pero también de Estados Unidos. Poco a poco vamos uniendo cabos. Solo queremos saber si su origen andaluz es verdad o no", puntualiza Padilla.Un relato con lagunas documentalesLa leyenda nace en los años 40 a raíz de una visita de tres hombres. Los vecinos de la época todavía recuerdan sus trajes grises y sus zapatos lustrosos. Entonces, Mojácar no era la villa turística que es en la actualidad, sino un enclave polvoriento sin electricidad. Decían ser representantes de los estudios Walt Disney, completamente desconocidos para los lugareños. Buscaban información sobre un tal José Guirao Zamora, hijo de Isabel Zamora. La supuesta madre del animador. Cuentan que los enchaquetados descubrieron que la lavandera Isabel Zamora había dado a luz a un pequeño. Un niño fruto de un amorío juvenil entre ella y probablemente Ginés Carrillo, posteriormente médico del pueblo. Tras el parto, emigró a Chicago. "Tener un hijo y estar soltera no estaba bien visto en esa época. Esto motivó a la mujer a emigrar a Estados Unidos", afirma el presidente de Walt was here. En la ciudad estadounidense, la mujer fue a vivir con su hermano, quien era vecino de los Disney. El destino de Zamora quedaría atado a la familia en el momento en el que se convirtió en limpiadora de su casa. La imposibilidad de atender al bebé o una muerte prematura hizo que acabará en manos de Elías y Flora Disney. Ellos son los padres oficiales. Cierta o no, la leyenda atrajo el interés del propio Walt Disney, pero también de la prensa. La revista Primer Plano desveló la historia por primera vez en 1940. Pero, fue el testimonio de Tito del Amo uno de los más importantes en la investigación sobre el origen del productor de cine. Conoció a Disney con 10 años cuando ambos eran vecinos en Los Ángeles y curiosamente acabó viviendo en Mojácar. Tras cubrir como fotógrafo el accidente nuclear de Palomares se instaló en la localidad almeriense sin tener ni idea sobre el rumor que corría por sus calles. Al enterarse, dedicó parte de su vida a indagar sobre el asunto. En 30 años pasó del escepticismo a la duda. En 2020, Tito del Amo falleció. "Esta asociación está dedicada a toda la inmensa labor que realizó. Sentíamos que le debíamos algo", asevera Padilla.El gigante The Walt Disney Company abraza la versión oficial. Para la compañía, el fundador era de Chicago. Sin embargo, la partida de nacimiento del animador en la ciudad estadounidense nunca se ha podido localizar. Tampoco la documentación que indica la fecha de entrada de Isabel Zamora en el país norteamericano. "No hay registros en Estados Unidos. Cuando vas a investigar, se cierran en banda. No ven más allá de su bandera", lamenta Padilla. El certificado de nacimiento de José Guirao Zamora de Mojácar está también en paradero desconocido. El trío de investigadores de la compañía no lo encontró. Se dice que fue a causa de un incendio en el padrón municipal durante la Guerra Civil. Por otro lado, el escritor Christopher Jones, antiguo agente de prensa de Walt Disney, comenta que arrancaron las hojas y se las llevaron a Estados Unidos.Durante el rodaje de Recuerda de Hitchcock se dice que Disney confesó a Salvador Dalí que era de ascendencia andaluza. Una pieza más de la nebulosa que rodea a la figura del conocido animador. Entre las pruebas, una foto de su presunto padre, Ginés Carrillo. El parecido entre este y el creador de Mickey Mouse es uno de los puntos de apoyo de la investigación. "Son como dos gotas de agua", remarca el presidente de Walt was here. El hombre al que atribuyen la paternidad de Disney murió en 1970. Pero, dejó descendencia. Sus familiares todavía viven en la localidad. "Solo habría que hacerles una prueba de ADN para demostrar si están relacionados o no", insinúa Padilla. Desde Estados Unidos, miran con recelo la leyenda. En Mojácar, con ilusión. De momento, contar la leyenda es lo que le queda a Mojácar. Además de buscar información, la asociación pretende organizar una serie de eventos culturales para el público infantil. Una manera de dar a conocer la historia. Aquella que dice que tal vez no fue a orillas del Mediterráneo y no en el Lago Michigan. El relato que guarda que Walt Disney creció, pero no nació en una casa del arbolado barrio de Hermosa, sino tras las encaladas paredes de la arquitectura del sur peninsular.

