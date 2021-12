Irán propone modificar radicalmente el borrador del PAIC

https://mundo.sputniknews.com/20211204/iran-propone-modificar-radicalmente-el-borrador-del-paic-1118997704.html

ONU (Sputnik) — Irán planteó cambiar de manera significativa el borrador del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) durante la séptima ronda de conversaciones... 04.12.2021, Sputnik Mundo

"Nuestros socios occidentales quedaron muy impresionados porque Irán propuso modificar considerablemente, realizar cambios radicales, en el borrador del documento nuclear que se acordó en las seis rondas anteriores", dijo Uliánov.El diplomático especificó que a los países occidentales les pareció demasiado radical el enfoque propuesto por Irán, "de ahí una reacción tan sensible".Según Uliánov, en las negociaciones sobre el PAIC existe la regla de "no está acordado nada, hasta que se acuerde todo".El embajador resaltó que los participantes en las conversaciones escucharon todo lo que se dijo en la reunión y "todavía no es la última palabra"."Nadie prometió que sería fácil", recalcó.La séptima ronda de conversaciones, centrada en el levantamiento de las sanciones unilaterales de Washington contra Teherán, arrancó el 29 de noviembre con las delegaciones de Irán, China, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania, países signatarios del acuerdo nuclear conocido como el PAIC.Estados Unidos, que se retiró de forma unilateral del PAIC, no participa directamente en las conversaciones.

