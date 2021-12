https://mundo.sputniknews.com/20211203/los-desafios-globales-entorpecen-la-coordinacion-politica-del-mercosur-1118956833.html

Los desafíos globales entorpecen la coordinación política del Mercosur

En el marco de los debates sobre la proyección comercial del Mercosur en tiempos de incertidumbre global, el investigador Óscar Fernández Guillén dialogó con... 03.12.2021, Sputnik Mundo

gps internacional

paraguay

desintegración

desafíos

mercosur

cepa ómicron

En el marco de los desafíos para una región que muestra signos de desintegración como el Mercosur, "hay una cantidad de señales que dan cuenta de una falta de coordinación y entendimiento entre los miembros del bloque regional", indicó el investigador. En este sentido, "si bien en la teoría se constituye como un mercado común, en la práctica estamos viendo que además de ser una unión aduanera mal definida, es una zona de libre comercio imperfecta", señaló Fernández Guillén.Con respecto a los desafíos económicos existen tres categorías: el global, producto de la pandemia; aquellos que corresponden a las políticas fiscales y comerciales a nivel nacional; y, por último, "las cuestiones como la infraestructura, los costos de transacción y las restricciones arancelarias y no arancelarias", sostuvo.¿Cuáles son los desafíos que se vienen para el Mercosur?En este marco, "existe una falta de planificación y de entender que la integración es parte de una política económica", aseveró Fernández Guillén. A su vez, "la diplomacia económica también es necesaria para destrabar todos estos entuertos que se vienen arrastrando", indicó. Por su parte, "existe una necesidad de fomentar la interdependencia económica, y ello lo afianza la conectividad y la integración digital", advirtió. En un mundo cada vez más globalizado, "es necesario plantearse la integración digital", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González Escalada, con quien dialogamos sobre la coyuntura sanitaria en Paraguay.La nueva cepa del Covid-19 podría afectar fuertemente a ParaguayParaguay prohibió el ingreso de extranjeros que provengan de Sudáfrica y otros países africanos, a los efectos de prevenir la entrada de la variante Ómicron del Covid-19. Al respecto, "hay riesgos de que esta nueva cepa se expanda y afecte a buena parte del país, debido a que aún hay un porcentaje importante de la población que no está inoculada contra el Covid-19" sostuvo la periodista.Sobre ello, "en parte tuvo que ver la ignorancia, ya que mucha gente no se estuvo acercando a los vacunatorios", concluyó. Esto entristece bastante, "sobre todo por lo que implicó la cuarentena total", lamentó. Asimismo, "mucha gente murió esperando las vacunas, y que ahora se de esta situación es muy penoso", indicó. En ese marco, hubo muchas críticas al Gobierno por no haber tenido una mejor campaña de vacunación, "para crear consciencia en la ciudadanía de que la vacuna puede salvar vidas", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la conceptualización del poder en el marco de los procesos de cooperación en los ámbitos de gobernanza internacional.Trascender el reactivoEn M24 también nos contactamos con el consultor y especialista en comunicación política, Julián Kanarek, con quien dialogamos sobre su nuevo libro "Trascender el reactivo", editado por Penguin Random House. El mismo trata sobre los desafíos de los sistemas democráticos ante la emergencia de las redes sociales.ReconexiónEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la fotógrafa Tali Kimelman, con quien dialogamos sobre la exhibición binacional uruguayo-japonesa que se realizará en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Uruguay, en la que expondrá ella y la artista Michiko Chiyoda. La exhibición, que se estrenará el 11 de diciembre, es organizada por los artistas Darío Invernizzi y Gonzalo Ferri y cuenta con el aval de la Embajada de Japón y el Museo de Arte Precolombino e Indígena de Uruguay, entre otros organismos.

paraguay

