La variante ómicron vuelve a poner a prueba las fronteras de América Latina

Los gobiernos latinoamericanos ya analizan medidas restrictivas para evitar que la variante ómicron ingrese a sus territorios

El descubrimiento de la variante ómicron del coronavirus pone en alerta a todo el planeta, ante la posibilidad de nuevas olas del virus que provoque nuevos incrementos en la cantidad de víctimas. En América Latina, varios países ya adelantaron medidas que buscan limitar las probabilidades de que la variante se expanda en sus territorios.BrasilBrasil fue uno de los primeros países sudamericanos en promover restricciones para los viajeros desde África. Conocida la aparición de la nueva variante, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, recomendó al Gobierno restringir los vuelos desde Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Esuatini (Suazilandia), Namibia, Zimbabue, Mozambique, Zambia, Malawi y Angola.Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó aplicar la recomendación de Anvisa y se mostró contrario a imponer una cancelación de los vuelos. "No habrá veto, hombre, ¿qué locura es esa? ¿Cierras el aeropuerto y el virus no entra? Ya está aquí dentro", declaró Bolsonaro al ser consultado por la prensa, según recoge el portal G1.A contramano de la postura de Bolsonaro, la preocupación por la variante Ómicron ya provocó medidas en algunas zonas del país. El 29 de noviembre, el prefecto de Salvador de Bahía, Bruno Reis, confirmó la suspensión de la celebración del Revellión, tradicional festejo de fin de año en la ciudad. Asimismo, la ciudad evalúa cancelar la celebración del Carnaval de 2022, una de las fiestas más populares y atractivas para turistas extranjeros en el país. La decisión, explicó Reis, se adoptará en coordinación con el gobierno estadual.ArgentinaEl 28 de noviembre, el Gobierno de Argentina emitió una resolución que incorpora nuevas exigencias para "toda persona que provenga o haya estado en el continente africano o en las zonas afectadas que defina la autoridad sanitaria nacional".La nueva normativa estipula que si una persona llega a Argentina y habiendo estado en África en los 14 días anteriores, deberá haber completado su esquema de vacunación 14 días antes de su ingreso, algo que deberá certificar a través de una declaración jurada. El viajero, además, tendrá que presentar un PCR negativo realizado con 72 horas de anticipación y realizarse una prueba de antígeno una vez que llegue a Argentina.Una vez en el territorio argentino, el viajero no podrá circular libremente sino que tendrá que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. Para poder finalizar el aislamiento, tendrá que realizar un test PCR al décimo día y obtener un resultado negativo.En paralelo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que, a partir de la aparición de la nueva variante, la provincia más poblada de Argentina habilitará la "vacunación libre" para los mayores de 3 años, de forma de acelerar la inmunización de quienes todavía no recibieron sus turnos.Otros países sudamericanos también preparan medidas, aunque tienen la ventaja de no contar con conexiones aéreas directas con territorio africano.ColombiaColombia, por ejemplo, definió establecer una estrategia basada en el rastreo de posibles casos, vigilancia genómica y vacunación, aunque con la voluntad —según remarcó el ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, en "no discriminar contra los países que invierten en vigilancia y reporte".El presidente colombiano, Iván Duque, informó, en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo, que al no tener vuelos directos que conecten a Colombia con África, todo viajero que llegue de ese continente "tendría que hacer tránsito por Estados Unidos, Europa o Brasil", tres países que "ya han puesto restricciones" que, según el mandatario, también protegerán a Colombia.De todos modos, Duque explicó que cualquier viajero que llegue a Colombia habiendo estado en África 15 días antes deberá notificar a la autoridad sanitaria y mantenerse en aislamiento a la espera de instrucciones.ParaguayParaguay es, por el momento, uno de los países sudamericanos que ha respondido más duramente. En una línea similar a la recomendación de la brasileña Anvisa —no seguida por Bolsonaro— el Gobierno paraguayo prohibió el ingreso al país de extranjeros provenientes de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Esuatini (Suazilandia), Namibia, Zimbabue, Mozambique, Zambia, Malawi y Angola.Los paraguayos que regresen de esos países podrán ingresar pero deberán presentar un test PCR negativo, cumplir cuarentena por 10 días y volver a testearse a los cinco días de su ingreso.MéxicoEn el otro extremo aparece México, cuyo Gobierno evalúa la peligrosidad de la nueva variante pero descarta, por el momento, restringir el ingreso de viajeros. "Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente", reflexionó en Twitter el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicano Hugo López-Gatell.

2021

