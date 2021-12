El Kremlin acusa a la OTAN de alentar con sus maniobras el despliegue ucraniano en Donbás

https://mundo.sputniknews.com/20211201/el-kremlin-acusa-a-la-otan-de-alentar-con-sus-maniobras-el-despliegue-ucraniano-en-donbas-1118848935.html

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el despliegue de tropas ucranianas en Donbás de "una aventura muy peligrosa". 01.12.2021, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el funcionario subrayó que Rusia "no puede tomar medida alguna de distensión".Rusia está muy alarmada ante la concentración de fuerzas armadas ucranianas en la zona de Donbás, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, confirmó que Ucrania está aumentando sus fuerzas militares en Donbás. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intensificando su potencial militar" en Donbás, dijo Zajárova ante la prensa.La portavoz señaló que ahora en la zona de conflicto se encuentran 125.000 militares ucranianos, que es "la mitad de las Fuerzas Armadas de Ucrania".Según los datos de la misión especial de observación de la OSCE en Ucrania, señaló, las violaciones del alto el fuego se registran actualmente no solo en zonas separadas, sino a lo largo de toda la línea de contacto.A veces, indicó, la cantidad de estas violaciones supera los máximos registrados antes del 22 de julio de 2020, cuando fueron acordadas las medidas adicionales para reducir las tensiones en Donbás.La diplomática apuntó que ahora los militares ucranianos con mayor frecuencia utilizan armas pesadas prohibidas por los Acuerdos de Minsk, y subrayó que los civiles son los que principalmente sufren las consecuencias de ese tipo de ataques.En este contexto señaló que Moscú está preocupado por la falta de intentos de Kiev de solucionar de manera pacífica la situación en el este de Ucrania.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.La posición de Lukashenko sobre CrimeaEl Kremlin catalogó de "muy importante" la posición del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, quien admitió el 30 de noviembre que Crimea era territorio ruso."La declaración del presidente Lukashenko fue muy importante", dijo el portavoz del Kremlin.El 30 de noviembre el mandatario bielorruso, en una entrevista con RIA Novosti, reconoció que la península de Crimea de facto y de jure pasó a ser territorio ruso tras el referéndum de 2014.Crimea se separó de Ucrania después del golpe de Estado sucedido en ese país. La península se reincorporó a Rusia tras celebrar un referéndum en marzo de 2014 en el que la mayoría aplastante de la población –más del 96%– avaló esa opción.En cuanto al interés de Lukashenko por visitar la península, Peskov remarcó que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par bielorruso se pondrán de acuerdo en el momento oportuno para viajar a esa región.Las autoridades ucranianas consideran a la península un territorio "provisionalmente ocupado".Moscú ha declarado en más de una ocasión que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la unificación con Rusia.Putin recalcó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".

