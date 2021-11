https://mundo.sputniknews.com/20211129/los-5-alimentos-que-deberias-evitar-si-quieres-prevenir-la-demencia-y-la-depresion-1118773065.html

Los 5 alimentos que deberías evitar si quieres prevenir la demencia y la depresión

Los 5 alimentos que deberías evitar si quieres prevenir la demencia y la depresión

Tener una buena memoria es fundamental a cualquier edad. Pero algunos alimentos pueden afectar tus capacidades cognitivas. Aquí te contamos cuáles son. 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T18:29+0000

2021-11-29T18:29+0000

2021-11-29T18:29+0000

estilo de vida

💗 salud

depresión

🥚 alimentación

demencia

memoria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118772993_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_cefbb5c6bc67b0644f919e86a62f7896.jpg

Nunca es tarde para empezar una dieta que te ayude a prevenir la demencia y a mantener tu cerebro en forma, afirma la destacada psiquiatra y nutricionista Uma Naidoo.En su trabajo, la investigadora se enfoca en cómo influyen las bacterias intestinales en nuestro metabolismo y en los procesos inflamatorios en el cerebro que, por su parte, afectan la memoria. Estos son los alimentos que aconseja evitar.El azúcarSi bien la glucosa es el combustible esencial del cerebro, una dieta rica en azúcar puede dar lugar a un exceso de glucosa en el tejido celular, algo que está vinculado a los problemas de memoria y la pérdida de plasticidad del hipocampo, un área del cerebro responsable de la memoria.Entre los alimentos más peligrosos figuran las bebidas azucaradas y los productos de panadería. La experta recuerda que la dosis diaria recomendada de azúcar añadido no debería superar los 25 gramos para las mujeres y 36 gramos para los hombres.Alimentos fritos¿A quién no le gusta disfrutar de unas patatas fritas o unos filetes de pollo crujientes? Todo el mundo sabe que estos platos son dañinos para el corazón y el organismo en general, pero ¿sabías que también representan un peligro para tu cerebro?Así, un estudio en el que participaron 18.080 personas reveló que este placer culpable empeora la memoria y las capacidades cognitivas. Naidoo sugiere que esto podría estar vinculado a los procesos inflamatorios en el cerebro. Y otro estudio demostró que consumir alimentos fritos con frecuencia aumenta el riesgo de sufrir depresión.Los carbohidratos de alta carga glucémicaLos alimentos ricos en carbohidratos, como el pan o la pasta, no son dulces, pero son igual de peligrosos que el azúcar. Sin embargo, no tienes que eliminarlos por completo de tu dieta: simplemente es necesario tener en cuenta qué carbohidratos consumes.Los carbohidratos menos dañinos para la salud son los granos enteros, los alimentos ricos en fibra y los con el bajo índice glucémico. Un estudio, realizado en 2018, demostró que las personas que consumen alimentos de alta carga glucémica corren un 20% más de riesgo de desarrollar una depresión.Los alimentos con el mayor índice glucémico son las patatas, el pan blanco y el arroz. Trata de sustituirlos con verduras, frutas (excepto la sandía, la piña y el mango), zanahorias, frijoles, garbanzos y lentejas.El alcoholMuchas personas consumen bebidas alcohólicas para aliviar el estrés. Pero un estudio a gran escala que duró 23 años y en el que participaron 9.087 personas, tuvo resultados bastante inesperados: los investigadores concluyeron que tanto las personas que consumían el alcohol en exceso —más de 14 bebidas por semana—, como quienes se abstenían completamente de su consumo, tenían un mayor riesgo de sufrir de demencia.La experta recomienda consumir el alcohol con moderación. Y si sufres de ansiedad, deberías considerar el contexto en que lo consumes: por ejemplo, nunca deberías tomarlo solo para lidiar con algo que quieres evitar.Los nitratosLos nitratos se utilizan para garantizar una mejor conservación de los alimentos curados, como el jamón o el salchichón. Pero su consumo también puede estar vinculado a un mayor riesgo de sufrir depresión. Y un reciente estudio demostró que estos conservantes influyen en la flora intestinal de tal manera que incluso aumentan el riesgo de desarrollar un trastorno bipolar.Si no puedes imaginar tu vida sin el salchichón, opta por uno que contenga harina de trigo sarraceno, que también es rica en antioxidantes.

https://mundo.sputniknews.com/20211107/este-superalimento-protege-el-corazon-y-mejora-la-memoria-1117967652.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/estos-alimentos-pueden-influir-en-la-depresion-1118498035.html

https://mundo.sputniknews.com/20211121/ojo-estos-6-alimentos-no-son-tan-saludables-como-parecen-1118481842.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, depresión, 🥚 alimentación, demencia, memoria