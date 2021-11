https://mundo.sputniknews.com/20211107/este-superalimento-protege-el-corazon-y-mejora-la-memoria-1117967652.html

Este superalimento protege el corazón y mejora la memoria

Rica en vitaminas y minerales fundamentales para la salud del sistema cardiovascular y la función cognitiva, este tubérculo puede ser de gran ayuda para... 07.11.2021, Sputnik Mundo

Si bien la remolacha no es un alimento muy popular, destaca por sus beneficios para la salud. Es una fuente perfecta de vitaminas C, B1, B2, B3 y B6. También es rica en fibra, fósforo, hierro y yodo.Esta hortaliza puede ser especialmente beneficiosa para las personas que sufren de enfermedades cardíacas o problemas cognitivos, como la pérdida de la memoria. La remolacha aporta grandes cantidades de antioxidantes, por lo que dilata los vasos sanguíneos, estimula el sistema cardiovascular, ayuda a limpiar la sangre y mejora la circulación sanguínea en general.Varios estudios científicos también demostraron que este superalimento puede convertirse en un verdadero medicamento natural para quienes sufren de problemas cognitivos, pues favorece el flujo sanguíneo cerebral y estimula las áreas del cerebro responsables de la memoria y los procesos cognitivos.Es capaz de detener la progresión de la enfermedad de alzhéimer gracias a la presencia de un compuesto llamado betanina que previene la formación de placas.Si estás a dieta, no tengas miedo de incluir la remolacha, ya que aporta tan solo 43 calorías por 100 gramos y contiene 1,6 gramos de proteína. Los nutricionistas recomiendan consumirla en forma de jugo para aprovechar al máximo sus beneficios.Sin embargo, si sufres de cálculos renales, no te recomendamos consumir la remolacha a diario, y es que este tubérculo es rico en ácido oxálico, que puede empeorar los síntomas de la enfermedad.

💗 salud, 🥚 alimentación, enfermedades cardiovasculares, memoria, remolacha