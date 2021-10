https://mundo.sputniknews.com/20211008/convencion-constituyente-chilena-se-declara-en-emergencia-climatica-y-reglamenta-plebiscito-1116926078.html

Convención Constituyente chilena se declara en emergencia climática y reglamenta plebiscito

Convención Constituyente chilena se declara en emergencia climática y reglamenta plebiscito

El órgano constituyente chileno se declaró en emergencia climática y ecológica y terminó de votar todos sus reglamentos en los cuales se incluyó el plebiscito...

La Convención Constituyente aprobó con 137 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones, la propuesta para reconocer que la nueva constitución "se redacta en un contexto de emergencia climática y ecológica", así como la implementación de "Convencional Constitucional Sustentable".El documento señala que "la Convención Constitucional, al ser un poder constituyente del Estado, tiene un rol político crucial dentro de esta crisis, por lo cual se insta a declararse en estado de Emergencia Climática y Ecológica y actuar de acuerdo a esto".La aprobación de esta propuesta conlleva que la emergencia climática y ecológica debe estar presente en cada discusión y en todas las comisiones temáticas de la Convención.Cabe recordar que, a nivel regional, Chile cumple con siete de los nueve factores de vulnerabilidad definidos por Naciones Unidas a los efectos del cambio climático.La constituyente Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista (PC), explica a Sputnik que aceptar esta propuesta "es un hito político importante, debido a que la Convención Constituyente es uno de los órganos más representativos de la pluralidad política y de la composición de la ciudadanía en Chile".La aprobación de la propuesta se traducirá en tres puntos:El convencional Daniel Stingo, independiente, comenta que "es muy importante para darle una señal al país de que Chile y el mundo tiene un problema de emergencia climática"."Sabemos que lo que conlleva la emergencia climática y esta adhesión es un signo para el país, es para señalarles que nosotros estamos conscientes y participamos de los dolores que tiene Chile", finaliza el constituyente.El Plebiscito Intermedio DirimenteEl otro hito en el órgano constituyente chileno fue la aprobación del plebiscito dirimente en el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente de la Convención Constitucional.El Pleno del órgano aprobó el Artículo 47 que permite la realización de un Plebiscito Intermedio Dirimente, por 107 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones. El apartado quedó de la siguiente manera:"La Convención Constitucional podrá resolver la realización de un plebiscito dirimente respecto de determinadas normas constitucionales, convocando a la ciudadanía a decidir mediante el sufragio universal popular la inclusión o exclusión en el nuevo texto constitucional de las normas constitucionales objeto de la convocatoria".Si bien este artículo en el reglamento superó el cuórum de dos tercios hubo un sector político que quedó disconforme con su aprobación.La constituyente Bárbara Sepúlveda explica a Sputnik que "la sobrerreacción de ciertos grupos conservadores más bien obedece a una práctica política que ellos han tenido durante toda la transición y que es tenerle miedo a la gente y a la deliberación democrática".Ese impulso de aprobar un plebiscito consultivo y vinculante recoge lo que la ciudadanía también esperaba poder zanjar, ser parte de la resolución de un conflicto político que es muy probable que se dé, opina Sepúlveda.A su vez, Stingo señala que es "una buena iniciativa si es que se llegara a dar, pero no tiene muchas probabilidades de hacerse".El Parlamento tendrá la última palabraPara que el Plebiscito Intermedio Dirimente se pueda realizar, antes tiene que efectuarse una reforma constitucional que no dependerá de los actuales legisladores chilenos, sino de los que sean elegidos durante las elecciones del próximo 21 de noviembre en el país sudamericano.Stigno comenta a Sputnik que "el plebiscito que se aprobó, es solo una consulta vinculante durante todo el proceso, es casi al final y tiene una condición superestricta, y es que no hacemos el llamado nosotros, tiene modificaciones legales, constitucionales, por lo tanto, pasa por otro poder, un poder constituido, que es el Parlamento".Para Sepúlveda es fundamental "escoger muy bien quiénes serán nuestros representantes en el próximo Congreso. Las elecciones de noviembre no solo nos presentan la oportunidad de tener un Gobierno con una voluntad política de acompañar el proceso constituyente, generando, además, todos los incentivos para la participación ciudadana real y vinculante".Además, estas elecciones permitirán "escoger a quiénes serán parte del nuevo Congreso para que puedan colaborar con las reformas constitucionales necesarias para no solo hacer este plebiscito, sino que luego alguien va a tener que aplicar la nueva constitución", finaliza la constituyente.

