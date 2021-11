https://mundo.sputniknews.com/20211124/el-gobierno-de-colombia-explora-vias-para-reactivar-los-dialogos-de-paz-con-la-guerrilla-del-eln-1118603115.html

El Gobierno de Colombia explora vías para reactivar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN

El Gobierno de Colombia explora vías para reactivar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN

BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) reveló que el Gobierno de Iván Duque explora vías para reanudar los diálogos de... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T17:34+0000

2021-11-24T17:34+0000

2021-11-24T17:44+0000

américa latina

juan manuel santos

colombia

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107208/45/1072084567_0:29:3500:1998_1920x0_80_0_0_00e3391b84b8b7544af43a825111015d.jpg

"Tengo entendido que el presidente Iván Duque también está explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN, eso nos llena de esperanza", dijo Santos en el acto conmemorativo del quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, del que se cumplen cinco años, transmitido en streaming desde la sede de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz), en Bogotá. Al respecto, Santos se comprometió a colaborar en la búsqueda del cese del conflicto con esa guerrilla."Ese esfuerzo encontrará todo nuestro apoyo y estoy seguro que también el de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. La paz no es de nadie en particular, sino de todos los colombianos y del mundo entero", agregó.Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, que Santos inició a comienzos de 2018, fueron rotos de manera unilateral por Duque en febrero de 2019, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de ese año y que dejó 22 cadetes muertos y más de 60 heridos.El 9 de mayo de 2021, el entonces alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reveló que el Gobierno colombiano inició acercamientos con el ELN con el objetivo de verificar si existe una verdadera voluntad de paz y desmovilización.Según Ceballos, el sacerdote Darío Echeverri, en representación del Vaticano, y Carlos Ruíz Massieu, en representación del secretario general de las Naciones Unidas, participaron con el respaldo del Gobierno colombiano en 28 reuniones de exploración, cuatro de ellas en La Habana, para indagar la posibilidad de diálogo con el grupo rebelde.Una semana después, el 16 de mayo, el propio Ceballos anunció que el Gobierno designó al exguerillero del ELN, Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conocido como Juan Carlos Cuéllar, como gestor para que se avance "en actos concretos" para la búsqueda de la paz y la reconciliación en el país, pero el ELN señaló que no reconocía a Astudillo como mediador entre ambas partes.El Gobierno colombiano ha señalado que sólo retomará los diálogos con el ELN cuando ese grupo rebelde entregue a las personas que mantiene secuestradas, cese los ataques a la infraestructura del país y plantee una voluntad de concentrarse para iniciar un proceso de desmovilización y dejación de armas.

https://mundo.sputniknews.com/20210913/guerrilla-colombiana-eln-confirma-secuestro-de-dos-militares-en-frontera-con-venezuela-1116023086.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juan manuel santos, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia