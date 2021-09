https://mundo.sputniknews.com/20210924/paz-en-colombia-cinco-anos-de-un-acuerdo-que-dividio-al-pais-1116417707.html

Paz en Colombia: ¿cinco años de un acuerdo que dividió al país?

Paz en Colombia: ¿cinco años de un acuerdo que dividió al país?

BOGOTÁ (Sputnik) — Luego de casi cinco años de firmado el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, en Colombia aún se... 24.09.2021, Sputnik Mundo

Aunque el Acuerdo que rige hoy en día se suscribió en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, el mismo fue el producto de un primer acuerdo que debió ser sometido a cambios y que se suscribió, inicialmente, en la ciudad de Cartagena (norte) el 26 de septiembre de ese año, acto del cual se conmemora el primer quinquenio el domingo.La necesidad de hacerle tales ajustes a ese primer acuerdo se dio a raíz de que hubo que someterlo a un plebiscito, en el cual, contrario a lo que preveían el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC, el 50,21% de los votantes dijo que "No" aprobaba los acuerdos, mientras que el 49,78% votó por que "Sí" los respaldaba.Para deshacer ese nudo fueron necesarios dos meses de negociación entre el Gobierno de Santos y las FARC con los promotores del "No", lo que dio vía libre a la firma del Acuerdo Final en Bogotá y a su ratificación en el Congreso, sin que ello estuviera alejado de los disensos de los opositores al acuerdo, quienes aún hoy sostienen que el mismo fue impuesto por encima de la voluntad popular. Desde entonces la división es un hecho.División tras engañosSegún el exguerrillero, el resultado del plebiscito fue producto de engaños por parte de los opositores de la paz, entre quienes señala al exsenador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del partido oficialista Centro Democrático (derecha)."Lo del plebiscito fue muy claro y muy diciente. Yo le puedo contar muchas anécdotas de personas que votaron por el 'No', engañadas. Nos reunimos con la clase obrera de una institución y nos comentaban que les advirtieron que si ganaba el 'Sí' ellos perderían su empleo. ¿Y quién va a querer perder su empleo? Entonces ese tipo de manipulaciones fueron las que dividieron al país y se logró la votación que todos conocemos", agrega 'Timochenko'.¿Santos, el culpable?Desde la orilla contraria, la del Gobierno de Iván Duque, la percepción es diferente, y de hecho se señala a Santos como el responsable de dicha división en el país.Según Duque, el tratar de dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz generó "unas heridas muy profundas, cuando en realidad los únicos enemigos ha sido los que desde la violencia han tratado de desequilibrar las instituciones".Duque fue incluso más allá, y el martes, en el marco del 76 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, en Nueva York, calificó el Acuerdo de Paz como "frágil", pese a lo cual, dijo, su administración trabaja en la implementación de lo acordado y en facilitar la reincorporación a los excombatientes.En respuesta, este viernes, durante una entrevista con la emisora local Caracol Radio con ocasión de los primeros cinco años de la firma de la paz, Santos consideró que lo dicho por Duque en el seno de la ONU fue desafortunado.El exmandatario incluso aseguró que si el acuerdo se implementa en su totalidad, "va a resolver muchos problemas del país", pero que los asesinatos de exFARC y de líderes sociales se dan precisamente porque "no hay voluntad política" en el actual Gobierno.Realidad con cifrasPreguntado sobre el tema por Sputnik, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Andrés Stapper, dijo que para la administración de Duque "la paz es un deber y un derecho, no es algo que se deba politizar, sino que siempre ha sido un objetivo común", por lo cual, aseguró, se avanza en la implementación de lo acordado en La Habana.Stapper consideró que "hay que mirar la realidad con cifras" y que en la actualidad "más de 13.000 excombatientes avanzan en distintas rutas y compromisos", por lo que no es cierto que, como se dice desde la oposición, se quiera "hacer trizas" lo pactado."El presidente Duque ha tenido diálogos directos con 'Timochenko', con los líderes del partido Comunes, con los excombatientes en los distintos espacios territoriales, así que hay muchos hechos significativos que reflejan que aquí no tenemos división, pero hay que entender que este es un proceso de largo aliento", subrayó Stapper.Por su parte, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo también este viernes que entre los colombianos no hay amigos ni enemigos de la paz, y que el Gobierno, en efecto, recibió de manos de Santos un acuerdo "frágil" en cuya implementación se trabaja."Es cierto (lo que dijo Duque en la ONU). Las fragilidades estaban en el rompecabezas que nos entregaron en agosto de 2018. Recibimos un rompecabezas de 6.000 fichas sin la figura que había que armar: ni siquiera los bordes (…). Este Gobierno le ha dado forma y recursos a ese rompecabezas: le ha dado norte y solidez a la implementación", insistió Archila.Sacando partidoY como en río revuelto hay ganancia de pescadores, lo que se advierte como un hecho cierto es que la división en torno a la paz en Colombia será utilizada por las banderas de los diferentes actores políticos de izquierda, centro y derecha del país para enarbolar sus programas de cara a los comicios presidenciales de 2022."En su quinto aniversario, el Acuerdo cobra nuevamente relevancia de cara a las elecciones presidenciales del 2022, pues algunos candidatos buscarán apropiarse del contenido del Acuerdo como principal bandera electoral, como lo es la reforma agraria en el caso de Gustavo Petro (izquierda) o la reforma a la lucha contra las drogas como lo plantea Juan Manuel Galán (centro)", dijo a Sputnik Paula Tavera, de la consultora de riesgos políticos Colombia Risk Analysis."Es evidente que esté o no a favor del Acuerdo, uno de los principales retos para la próxima administración será demostrar mayores avances en su implementación, promover la integración y la seguridad territorial y dar mayores señales de progreso tanto a inversionistas como a gobiernos extranjeros que poyan el proceso", agregó.Dicho de otro modo, la división por la paz en Colombia parece más un problema con el que se rompen la cabeza a diario los ciudadanos de a pie que un asunto de política misma, pues desde ahora los candidatos empiezan a maquinar cómo sacar partido de esa división y así hacerse con más electores para la contienda de 2022.

