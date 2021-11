https://mundo.sputniknews.com/20211123/londres-se-vuelca-en-el-arte-ruso-1118558191.html

Londres se vuelca en el arte ruso

Londres se vuelca en el arte ruso

LONDRES (Sputnik) — La temporada londinense de subastas de arte ruso retoma el vuelo la semana próxima en un ambiente de optimismo ante los precios en alza del... 23.11.2021, Sputnik Mundo

El mercado del arte está boyante, con la demanda disparada en toda la gama de géneros y periodos. En las últimas semanas se han registrado récords insólitos en las grandes subastas de Nueva York y Londres. Así, el autorretrato de Frida Kahlo, Diego y yo, se vendió por 34,9 millones de dólares, con lo cual desplazó la marca de 9,8 millones que hasta entonces preservaba su famoso marido y muralista mexicano.En Londres, el cuadro que Banksy destrozó en 2018, Love is in the bin (El amor está en el basurero), cosechó una puja final de 25,4 millones de dólares, tres veces más que su estimación inicial. Mientras, en Nueva York, una primera edición de la Constitución de Estados Unidos cambió de propietario por 43,2 millones, el doble del valor estimado por los expertos.Demanda fuerte"Las últimas subastas de Nueva York demuestran que el mercado internacional está vivo, que hay una fuerte demanda para invertir en piezas de alta calidad", explica a la agencia Sputnik, Natasha Butterwick, asesora artística y fundadora de la plataforma Arte + Cultura de Rusia.Nadie predice pujas tan millonarias en la cita bianual londinense de la llamada Semana Rusa. Pero tampoco cuestionan la calidad "museística" y la "excepcionalidad" de los trabajos ofrecidos por las grandes firmas internacionales —Christie´s, Sotheby´s y Bonhams— y la galería MacDougall's, especializada en obras y documentos históricos soviéticos y rusos.Nuevos operadoresButterwick también aprecia optimismo pese a que las restricciones del COVID-19 dificultarán los desplazamientos desde Rusia y países vecinos. "Es difícil predecir cuantos compradores y visitantes podrán venir físicamente a las subastas. Pero internet cumple su función y las noticias se propagan rápidamente", dice la directora del portal informativo.Russian Art + Culture publica, además, una edición impresa dedicada a la Semana Rusa. "Todo indica que el interés por el arte ruso no se está extinguiendo en absoluto y que este otoño veremos nuevos compradores incorporándose al mercado", proyecta la asesora.Por lo pronto, hay un nuevo protagonista en el especializado segmento ruso, además de una mayor gama de ofertas por parte de las establecidas casas de subasta. Los legendarios Swordes —activos en el mercado británico generalista desde 1782— se estrenan con Iconasta, una colección de 107 lotes de iconos y antigüedades rusos que amasó el ya desaparecido coleccionista y marchante Chris Martin-Zakheim.Pujas 'online'Este año, MacDougall's ha trasladado a Moscú su tradicional exposición con piezas que subastará el 1 de diciembre en Londres. El galerista aplicó el refrán español de "si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña" para hacer frente a las trabas con que tropiezan los viajeros internacionales que no están vacunados o han sido inoculados con antivirus no aprobados en Reino Unido.Un documento histórico, de 1787, aparece entre las joyas de la subasta de MacDougall's, genéricamente titulada Importante arte ruso. Se trata de una carta de Catalina la Grande en que la emperatriz pide al mariscal de campo, el conde Pyotr Rumyantsev, que cumpla la "muy importante" misión de "introducir la inoculación contra la viruela que, como sabemos, causa daños graves". La excepcional misiva se ofrece junto con un retrato de la zarina pintado por Dmitry Levitsky, una "obra maestra", de "calidad museística" valorada entre 800.000 y 1,2 millones de libras —entre uno y 1,6 millones de dólares—.Carteles soviéticosBonhams tomó la delantera con una subasta online de carteles políticos, que ya está activa. Posters y propaganda soviéticos incluye ejemplares diseñados por artistas de vanguardia, como Gustav Klutris, su mujer Valentina Kulagina, Mikhail Mikhailovich Cheremnykh y Victor Nikolaevich Deni, entre otros, que pertenecen a la colección de abogado ruso de origen armenio Sergo Grigorian."Estos artistas crearon carteles que empujaron las fronteras del diseño gráfico, utilizando fotomontaje, tipografía innovadora y caricatura modernista para subrayar mensajes políticos de tal forma que no podrían fallar en atraer la atención", afirma la responsable del departamento ruso de Bonhams, Daria Khristova.La semana de arte ruso abarca también exposiciones no comerciales, un ciclo de cine, conciertos de música clásica y popular en una extensa programación que, en algunos casos, se prolonga hasta el año nuevo.

