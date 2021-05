https://mundo.sputniknews.com/20210529/la-magia-del-arte-ruso-en-tierras-charruas-1112672877.html

La magia del arte ruso en tierras charrúas

Conversamos con la artista plástica rusa, Natalia Dayanova, quien también es docente de dibujo técnico y artes plásticas. Vive en Uruguay con sus hijas desde el año 2013.

Natalia Dayanova nació en 1972 en la ciudad de Jabárovsk, ubicada en el Extremo Oriente de Rusia, a casi 8.000 kilómetros de Moscú. Es artista plástica, docente de dibujo técnico y artes plásticas. Natalia realizó varias exposiciones en su ciudad natal y participó en diversos proyectos vinculados al diseño gráfico e ilustración. Desde hace ocho años está radicada en Uruguay, donde se instaló junto a sus dos hijas en la capital, Montevideo. Llegó al pequeño país sudamericano en febrero de 2013.En relación a cómo surgió su amor y talento por la pintura, Natalia confesó no tenerlo del todo claro. "No sé de dónde nació porque en mi familia son doctores, médicos o profesores, nada que ver. Pero recuerdo que cuando tenía 12 años, mi hermana mayor me llevó a una escuela infantil de artes donde estudié cuatro años y después decidí seguir", explicó.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

