Científicos españoles hallan una proteína que logra eliminar las células cancerosas del cerebro

El reciente descubrimiento supone nuevas vías para que se desarrollen tratamientos contra un tipo de cáncer, que hasta ahora era incurable. 23.11.2021, Sputnik Mundo

Los glioblastomas son tumores que nacen de las células de soporte del tejido cerebral. En España no son muy frecuentes, de hecho tan solo se diagnostican unos 1.300 casos al año. Sin embargo, sus consecuencias son letales. Este tipo de cáncer estaba considerado como incurable, hasta ahora, cuando científicos de la Universidad de Barcelona han hallado proteínas que logran matar las células cancerosas del cerebro.La solución para los científicos reside en la apoptosis, un mecanismo por el cual las células defectuosas del cuerpo promueven su propia muerte para proteger el organismo.El trabajo ha consistido en administrar a las células tumorales una sustancia derivada de la planta del algodón, el gosipol, que potencia la actividad de una proteína (DFF40-CAD) que durante la apoptosis organiza la rotura del núcleo de la célula. Los niveles bajos de esta proteína provocan que la fragmentación nuclear no se complete y que la célula pueda recuperarse, mientras que con el tratamiento con gosipol el proceso de fragmentación sí llega a término y la célula muere.Los resultados, que han sido publicados en la revista Cancers, abren una nueva línea de investigación a la hora de desarrollar nuevos tratamientos para este tipo de cáncer. "Los nuevos resultados nos ayudan a comprender mejor la biología de este tumor tan agresivo y nos pueden proporcionar nuevas herramientas para el desarrollo de estrategias más eficaces. Esto es especialmente interesante porque actualmente no hay ninguna cura para esta enfermedad", concluye el doctor Yuste en un comunicado.

