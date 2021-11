https://mundo.sputniknews.com/20211119/estonia-enviara-100-soldados-a-polonia-para-ayudar-a-vigilar-la-frontera-con-bielorrusia-1118424787.html

Estonia enviará 100 soldados a Polonia para ayudar a vigilar la frontera con Bielorrusia

"He firmado el protocolo de la reunión, en el cual nosotros decidimos enviar a 100 personas a Polonia", dijo Laanet en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa de Estonia.El ministro indicó que la unidad que llegará a Polonia estará integrada por militares en servicio y reservistas voluntarios.Los reservistas voluntarios serán desplegados en Polonia este mismo fin de semana, y las unidades principales llegarán la próxima semana.El subcomandante de las Fuerzas de Defensa, el general Veiko-Vello Palm, ha agregado que Polonia también recibirá vehículos aéreos no tripulados, junto con equipos de control.Ante la crisis de los migrantes, Estonia ha reforzado la seguridad de sus fronteras e igualmente está trabajando con sus vecinos para garantizar la seguridad en las fronteras con Bielorrusia.Desde el 7 de julio, en Lituania trabaja la unidad policial estoniana, ESTPOL5, enviada por el departamento de policía y de fronteras de Estonia.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia han denunciado una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.

