Viaje a España del líder opositor cubano Yunior García genera controversia en la isla

LA HABANA (Sputnik) — El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, principal vocero del grupo Archipiélago y promotor de una frustrada marcha opositora... 18.11.2021, Sputnik Mundo

García Aguilera, quien fue impedido de realizar una caminata de protesta el pasado 14 de noviembre, llegó a la capital española acompañado de su esposa después de solicitar un visado de turismo.En las últimas semanas, el joven dramaturgo disidente se convirtió en la voz más importante del grupo Archipiélago, alentando a salir a las calles en una marcha antigubernamental para reclamar la libertad de los presos vinculados con los disturbios del pasado 11 de julio, entre otras demandas.Su inesperada salida a España sorprendió hasta sus más cercanos seguidores, que aseguraron haberse enterado de la noticia a través de la agencia Europa Press.En tanto, varios internautas, afines u opositores al Gobierno de La Habana, expresaron su opinión en el sitio de la plataforma en Facebook, a favor o en contra de la decisión tomada por García Aguilera."Ahora cual es el próximo en sacar visa para España, ya ustedes son todos una vergüenza, han sido los primeros en defraudar a quienes los siguieron y pensaron sentirse guiados Lo que hicieron fue hundir a muchos con el tema de la rosita blanca Todos ustedes lo que están buscando es su visa así como Yunito (Yunior). Dan risa", comentó la internauta Mainielys Zerquera.Por su parte, la usuaria Milady Castellón se pronunció a favor del opositor y censuró la falta de apoyo popular a la convocatoria a salir a las calles el pasado 15 de noviembre."Señores, Yunior salió el 16 a España, Yunior estaba el 15 en Cuba y nadie salió, nadie lo secundó, nadie tuvo el valor. Que más querían ustedes, puso como loca a la dictadura y nadie se le unió (…) Era un solo hombre que movilizó a todos en el gobierno y fue abandonado, aprendan de los errores, no retrocedan, recuerden que esto es lo que quiere la dictadura, que se olviden de (Movimiento) San Isidro, de los presos, y que empiecen a despellejar a Yunior", comentó Castellón en Facebook.La denominada Marcha Cívica por el Cambio, impulsada por Archipiélago, finalmente no se celebró tras ser desautorizada por las autoridades cubanas, que acusan al grupo de ser una herramienta de EEUU para desestabilizar el país.La plataforma niega cualquier relación con EEUU y recalca que la marcha anunciada se ajustaba al derecho constitucional, era absolutamente cívica y pacífica, en demanda de la libertad de los presos políticos.El grupo asegura que sus acciones no están movidas por ambiciones de poder y sus integrantes saben lo que podrían enfrentar, incluidas largas penas de prisión.

