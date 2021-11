https://mundo.sputniknews.com/20211117/elecciones-en-venezuela-nos-toca-reconciliar-ese-amor-del-chavismo-con-nuestro-pueblo-1118321199.html

Elecciones en Venezuela: "Nos toca reconciliar ese amor del chavismo con nuestro pueblo"

Robert Longa, líder popular del histórico barrio caraqueño 23 de Enero, es fundador de uno de los colectivos chavistas más satanizados por la prensa hegemónica... 17.11.2021, Sputnik Mundo

Robert Longa, líder del colectivo Alexis Vive, recibe a Sputnik en los espacios de la comuna El Panal 2021, una de las experiencias comunitarias más reconocidas en Venezuela por su labor político-social y sus proyectos en el ámbito de la producción.En los últimos años, el trabajo de esta agrupación comunera estuvo enfocado, fundamentalmente, en la articulación con organizaciones campesinas del interior del país para generar un circuito propio de distribución de alimentos y abastecer así a las comunidades que se han visto afectadas por la crisis económica, el bloqueo y las sanciones.Sin embargo, para Longa la lucha de las y los comuneros es también internacional, cuando Estados Unidos busca mantener su hegemonía poniendo a toda la humanidad al borde de la guerra. "Ante esa lógica, esa visión supremacista de los gringos, nos toca profundizar la revolución y mostrar nuestro modelo", señala.Para los comicios regionales y municipales del domingo 21, cuando se elegirán miles de cargos entre gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, la organización Alexis Vive y la comuna El Panal 2021 participarán con el partido político Podemos, una de las nueve agrupaciones políticas que integran el Gran Polo Patriótico (GPP), que encabeza el partido de gobierno PSUV.—¿Cómo defines el espacio que se articuló en torno al Gran Polo Patriótico?—Es un espacio heterogéneo, con distintas corrientes, tendencias, que para nosotros tiene una sola columna vertebral: Chávez. Y que tiene como programa político-revolucionario la comuna y el Plan de la Patria, que tiene mucho que ver con esa consigna de "Otro mundo es posible".Nosotros somos chavistas y somos comuneros, y desde ahí siempre vamos a orientar toda nuestra ofensiva. Pero nosotros no nos podemos apartar de la lógica político-electoral dentro de nuestro programa de desarrollo patriótico, revolucionario y chavista.Chávez dice que la comuna es donde se va parir el socialismo, así que todos estos procesos, como estas elecciones, para nosotros son tácticos, porque lo estratégico es el desarrollo de la propuesta comunal.—¿Están convocando a votar al pueblo chavista?—Fuertemente. Tenemos que apoyar las elecciones porque es nuestra responsabilidad histórica ante la agresión enemiga, el bloqueo, las guarimbas [protestas violentas opositoras], y esa ofensiva imperial que se está renovando con las recientes extradiciones, que parecen estar buscando un noriegazo en Venezuela. Ante todo eso, nosotros tenemos que profundizar la democracia, y ningún partido ni movimiento social puede estar fuera de esa lógica.—Ahora ustedes, además, desde un partido político…—Sí, pero nosotros buscamos el voto de la Patria Grande. Aquí está en juego la Patria Grande, no solamente Venezuela. Que la gente vote, que vote por el PSUV, por Podemos, por el MEP [Movimiento Electoral del Pueblo], por Tupamaros, pero que el pueblo participe, en nuestro caso, por supuesto por la revolución.Pero más allá de los partidos, tienen un papel fundamental los cuadros. Y a nosotros nos toca, muy humildemente, construir la comuna. El partido es transversal y es táctico, es un espacio de acumulación de fuerzas, pero que debe ser un esfuerzo para mostrar la comuna, el modelo que quería Chávez. No es un proceso de acumulación de fuerzas para unas olimpiadas de partidos, no. En el marco de la "unidad perfecta" que plantean los partidos del GPP, debemos mostrar la comuna.—¿Y cómo está el ánimo del chavismo para enfrentar un nuevo proceso electoral?—Venimos de un 2017 de guarimbas [manifestaciones violentas], de un 2019 de sabotaje y apagón nacional, de un 2020 y un 2021 de pandemia; sumado a todos estos años de bloqueo atroz. Y, sí, ha permeado, hay gente que ha caído, que fue golpeada por esa dinámica. Y eso se refleja en una apatía, porque la gente está buscando luchar el día a día.Ciertamente, hay contradicciones, hay dolores en nuestro pueblo que están allí, y nosotros tenemos que reconocerlo. Ahora, nosotros como dirigente social no vamos a decir que es culpa del pueblo. Hay que reconocer fallas y trabajar bajo el método Chávez: revisión, rectificación y reimpulso, en medio de toda esta guerra económica. Porque no toda la culpa se la vamos a echar a la guerra económica.Y en medio de esta guerra, donde lo comunicacional juega un papel preponderante, las vanguardias tenemos un rol ahí, autocriticarnos, sentir los dolores del pueblo, y profundizar junto con él. Pero también decimos que los trapos sucios se lavan en casa, y nuestras críticas las hacemos para la reflexión y el debate interno, para organizarnos y continuar la pelea.—¿Y esos dolores pueden poner en riesgo el triunfo de las candidaturas chavistas el domingo?—Dentro de la dinámica democrática hay altibajos y, por supuesto, esos fantasmas siempre van a estar presentes. Nos toca a nosotros reenamorar, seducir y reconciliar ese amor del chavismo con nuestro pueblo. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo.Ahora, no vamos a caer en el juego de la derecha. No salir a votar sería un error garrafal. Si nosotros vacilamos en ese contexto, estaríamos jugando al quiebre del proyecto de nuestro comandante Chávez.Heráclito decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Bueno, este río camina, es dialéctico, pero lo importante es que la columna vertebral no se pierda.—Desde el comando de campaña del GPP hay una apelación al voto duro como factor determinante para alcanzar un triunfo electoral. ¿Cuál es el voto duro hoy?—Yo soy un voto duro, el Alexis Vive es un voto duro. Nosotros somos un voto duro de Chávez. Este es un voto comprometido con el ejercicio de profundizar la revolución y que no va a ceder ni un ápice a la derecha. Somos una corriente comunera que apuntala la revolución.—¿De cuántos millones estamos hablamos?—Chávez hablaba de 10 millones; hoy estamos acumulando cinco o seis millones. Bueno, ese es un ejercicio de revisión por parte de nosotros los chavistas. Nos toca revisar ahí, y reconquistar ese voto.Ahora, para nosotros está en juego el proyecto bolivariano y chavista, la Patria Grande, el ALBA, la CELAC, y eso no lo va a definir un escenario tal o cual, sino la consistencia ideológica de los cuadros que se van a fundir con las masas en un proyecto colectivo. Por eso digo que es tiempo de las vanguardias, justamente porque nuestro pueblo está golpeado.—¿Cómo crees que el mundo está percibiendo estas elecciones?—Más allá del mundo político, a nosotros nos importa que nos vean los pueblos. Con los halcones allí en Norteamérica, nunca van a ver con beneplácito a la revolución bolivariana, porque nosotros nunca nos vamos a arrodillar. Y dudo mucho que los países aliados al imperialismo quieran ver con buenos ojos cualquier proceso que se esté dando de ejercicio democrático en Latinoamérica.Ahora, a nosotros nos interesa que ese mundo sepa qué es lo que está pasando en Venezuela y por eso se han abierto las puertas a los observadores internacionales. Pero ellos no determinan nuestro ejercicio político revolucionario, lo determina nuestro pueblo. Y ahí está la clave de nuestro proceso democrático.Así como vino el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), a mí me gustaría ver en esa investigación a los chavistas que fueron quemados vivos por la oposición. Y sin embargo, el presidente, Nicolás Maduro, pese a no estar de acuerdo con muchas de las cosas que trajo ese fiscal, da la cara al mundo. Y ahora en estas elecciones se le está dando la cara al mundo. No para que nos echen la bendición, sino para que aprendan de las lecciones democráticas que da la revolución bolivariana.Pero, lo primero es que nuestro pueblo participe, ese es nuestro primer afán. Y todos los movimientos que estén apoyando a la Patria Grande, son bienvenidos.—¿Cómo tomaron ustedes que sectores opositores que han satanizado a los colectivos, que han ordenado incluso perseguir y matar chavistas, están participando en un contexto de diálogo con el Gobierno y con candidatos en las elecciones del domingo?—Si te hablo del dolor, de recordar nuestros muertos, te respondería que por supuesto difiero de hablar y sentarme en una mesa con gente como Freddy Guevara, representante de Leopoldo López; o con Guaidó, que han humillado a este pueblo y lo han masacrado. Yo te diría la consigna "ni perdón ni olvido".Pero dentro de la diplomacia mundial, o la diplomacia de guerra, en un juego que está trancado y ante una opinión pública que quiere mostrar a Venezuela cerrada a cualquier tipo de diálogo y participación, se han tenido que abrir esos canales.Ahora, diálogo no es negociación. Se habla de diálogo para conciliar en el marco de la paz. Y que dentro de ese diálogo para conciliar la paz tengamos que dar un paso atrás para dar dos adelante, puede haber algunas tácticas para no trancar el juego y para que el mundo vea quiénes son los fascistas y los guerreristas.Ahora, como individuo, como parte de ese movimiento popular estigmatizado por esa derecha recalcitrante, yo no soportaría hablar con Freddy Guevara. Pero no es determinante la opinión de nosotros ahorita, está en juego un proyecto político ante el mundo.—¿Qué pasará el lunes 22 de noviembre?—El 22 de noviembre veo un país celebrando la fiesta democrática, la participación y el protagonismo del pueblo venezolano, donde posiblemente la oposición podrá tener unas alcaldías, pero con un avance de la revolución bolivariana. Porque aquí también hay un pueblo que se hizo conciencia, un voto duro cohesionado, unido, y una oposición sumamente dividida.—¿Un triunfo que le permita tener holgura para retomar los grandes proyectos que dejó Chávez?—Estoy convencido. El triunfo va a apalancar el proceso revolucionario. Ahora, yo creo que ahí juega un papel preponderante el movimiento popular, las comunas. No todo lo podemos dejar al presidente Maduro. Ahí juega un papel nuestro modelo comunal. Y en eso hemos fallado, no hemos sabido mostrarlo.

