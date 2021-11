https://mundo.sputniknews.com/20211113/venezuela-a-la-caza-del-voto-duro-chavista-1118196800.html

Venezuela: a la caza del voto duro chavista

A pocos días de los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la principal fuerza política del... 13.11.2021, Sputnik Mundo

Quedan pocos días para que Venezuela vaya —una vez más— a elecciones, la número 26 desde que el líder venezolano Hugo Chávez triunfó en los comicios presidenciales de 1998.Pese a su carácter local, las elecciones que pondrán en disputa miles de cargos repartidos en gobernaciones, alcaldías, diputaciones regionales y locales generan un inusitado interés en el mundo: más de 300 observadores de al menos 10 organismos internacionales serán testigos del evento, incluidos aquellos de la Unión Europea (UE), el Centro Carter y el Panel de expertos electorales de la ONU.Sabe el chavismo que las miradas están puestas en la tierra de Bolívar, y la dirigencia se prepara, moviliza, organiza y advierte."Tengan cuidado, sobre todo con los de la Unión Europea. La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país ni asumir posiciones de árbitro. Es que uno los ve, pidiendo reuniones por allí, metiéndose por allá. Ellos quieren decir mañana en un informe 'ganó el chavismo pero hay dudas razonables'. Mucho cuidado", alertó el número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, durante una asamblea con militantes populares que fue presenciada por Sputnik.El encuentro, realizado en un parque de Caracas, fue organizado por el PSUV para aceitar la maquinaria electoral, en la estrategia por asegurar el voto duro chavista. El método se conoce como 1 x 10 y es la apuesta para vencer los fantasmas de la abstención y obtener la mayoría de los cargos en disputa.El "papelito" del voto duro chavista"Todos deben cargar su papelito, es más seguro que llevarlo en el teléfono, porque ¿si se te pierde o se descarga el teléfono?", pregunta Cabello en la asamblea.El "papelito" del que habla el primer vicepresidente del PSUV es el listado con los votantes que cada militante se compromete a asegurar el día de la elección, que incluye en general su núcleo más cercano: familiares, compañeros de trabajo o vecinos.Esa lista se carga en una plataforma interna de la organización, y así queda registrada, como si se tratara de una encuesta, la voluntad de participación de un número determinado de personas. Sin embargo, es el que configuró cada listado responsable de que esa voluntad se traduzca en votos el día de los comicios.Hasta el más mínimo detalle se ha venido afinando en estas asambleas, tanto que el mismo Cabello realizó el chequeo de los listados presentados por la militancia, eligiéndolos al azar e incluso llamando él mismo a las personas que aparecían en el 1 x 10.Vanguardia, organización popularEn conversación con Sputnik, la jefa de Movimientos Sociales del Comando de Campaña del Gran Polo Patriótico (GPP), Érika Farías, explicó que a través del 1 x 10 se ha labrado una poderosa fuerza que se expresará para alcanzar "una gran victoria el 21 de noviembre".Para Farías, además del PSUV y los partidos políticos aliados que conforman el GPP, esta vez la clave de la maquinaria electoral está en la organización popular que tomó protagonismo en los momentos más complejos de asedio, de agresiones y medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre el país desde 2017. Una base social muy leal, ganada a la realización de altos sacrificios y con liderazgo en los territorios."Es una red que agrupa a más de 200 organizaciones a nivel nacional, en las que hay consejos comunales, comités barriales, comuneros, trabajadores, misiones sociales, los CLAP, encargados de la distribución alimentaria de nuestro pueblo; esa es la militancia dura, que sumada a los militantes de nuestro partido se constituye en un brazo del poder popular organizado muy importante para este tipo de elecciones, que son locales y tienen la particularidad de que mueven muchos liderazgos", explicó."Leales siempre, traidores nunca"La consigna, puesta a rodar por los soldados venezolanos y popularizada en cada barrio o comunidad, es también acuñada por los militantes del GPP para demostrar su lealtad inquebrantable con el proceso revolucionario."En mi 1 x 10 todos son todos chavistas duros, ya que son personas leales a nuestra revolución y nunca traidores", resume a Sputnik Raquel Márquez, militante de la Comuna Socialista Altos de Lídice, ubicada en un barrio al norte de Caracas.Como Raquel, decenas de compañeras y compañeros de la comuna, integrantes de los comités de base, realizaron una campaña casa por casa en búsqueda del voto duro. Además de las convicciones por mantener la revolución, los anima que un líder social muy prestigioso en la comuna participará como candidato a concejal.Lo novedoso"El voto duro chavista lo veo firme, más allá de las diferencias que puedan existir dentro del PSUV y del GPP", afirma a Sputnik Oswaldo Rivero, reconocido comunicador popular y militante chavista, para quien el pueblo va a expresar su voto de respaldo a la revolución bolivariana, y también su protesta contra aquellos liderazgos locales que se apartaron del programa revolucionario.Según Rivero, el denominado "voto duro", pese a no estar determinado por una homogeneidad ideológica, expresa coincidencias que son decisivas para el proceso electoral que se avecina.Para Oswaldo Rivero, lo novedoso del proceso electoral en marcha es que pese al descontento de un gran sector de la sociedad, todas las opciones políticas llevan sus candidatos."Hay una oposición que tenía más de cinco años sin participar en los procesos electorales, que llamó a golpes de Estado, a intervenciones extranjeras, que apoyó el bloqueo, y está participando en este proceso electoral. Se trata de sectores muy recalcitrantes, y que estén participando en las elecciones es bien novedoso. Pero, ojo, participan sin abandonar la opción de una invasión por fuerzas extranjeras, ni la opción golpista", aclaró.El comunicador y militante popular pone sobre relieve que hay un conjunto de organizaciones del poder organizado en las bases que pese a apoyar y militar el voto para el 21 de noviembre apuesta a la construcción del Estado Comunal, propuesto por el comandante Hugo Chávez, como superación del "Estado burgués"."Nosotros no llamamos a la abstención, llamamos a votar. Pero decimos que los cargos de alcaldes, diputados locales, de consejos legislativos no deberían existir, son parte de una herencia colonial que venimos combatiendo. Nosotros creemos en la transferencia directa de poder a las comunas, a los consejos comunales, a los trabajadores, para enfrentar muchos problemas locales, como el tema de los servicios públicos", finalizó Oswaldo Rivero.Por una nueva mayoríaPara el Gobierno venezolano estas no son unas elecciones cualquiera. Luego del 21 de noviembre se abre un nuevo ciclo electoral que incluirá comicios presidenciales en 2024 y legislativos 2025, y la mayoría que logre terminar de construir en estos días será el piso con el que podrá avanzar en las batallas venideras.La dirigente nacional del PSUV Érika Farías no desconoce el reflujo en las filas chavistas, que incluso le propinó una fuerte derrota electoral en 2015 cuando la oposición alcanzó la mayoría en el parlamento. Sin embargo, sostiene Farías que pese a "las heridas de guerra" y a los "errores propios", el pueblo sabe quiénes se quedaron a enfrentar los problemas y quiénes se fueron del país."Este es un pueblo muy crítico, que nos critica y nos regaña, pero es un pueblo que nos acompaña también. Sabe del compromiso y la lealtad del Gobierno revolucionario con los intereses materiales y espirituales del pueblo. Sabe quiénes pedían bloqueo y organizaban acciones terroristas y quiénes dieron la cara para solucionar problemas. Nosotros estamos trabajando junto al pueblo para construir una nueva mayoría", indicó la jefa de Movimientos Sociales del Comando de Campaña del GPP.Para Farías la meta es acercarse a la mayoría dejada por el líder bolivariano Hugo Chávez, quien en la elección de 2012 venció al candidato opositor Henrique Capriles con más de ocho millones de votos, un cifra que prácticamente duplica lo obtenido por el Gran Polo Patriótico (GPP) en los últimos comicios legislativos."Con esta estrategia del 1 x 10 y toda esta movilización, que son más de 5.000 líderes desplegados en todo el país, que son los candidatos y las candidatas, nosotros queremos alcanzar esa fuerza que nos dejó el comandante. Y yo creo que podemos. Nosotros estamos haciendo un trabajo extraordinario, y el 21 nos dirá cuál va a hacer la cosecha", explicó.Consultada sobre las ventajas que representa en estos comicios la dispersión opositora, Farías fue contundente:

