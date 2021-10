https://mundo.sputniknews.com/20211026/crisis-diplomatica-el-futuro-de-las-relaciones-entre-turquia-y-los-paises-occidentales-1117543382.html

Crisis diplomática: el futuro de las relaciones entre Turquía y los países occidentales

internacional

eeuu

turquía

relaciones diplomáticas

El pasado 23 de octubre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ordenó declarar persona non grata a una decena de embajadores. Los funcionarios lideran las misiones diplomáticas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia en Turquía.La decisión se tomó en respuesta a una petición conjunta de los diplomáticos de liberar al político opositor turco Osman Kavala, encarcelado por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado de 2016.Sin embargo, Turquía anuló la medida después de que los embajadores emitieran, el 25 de octubre, una declaración de su compromiso con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países bajo la Convención de Viena.El presidente turco agregó que cree que de ahora en adelante los diplomáticos "serán más atentos y más cuidadosos en sus declaraciones sobre Turquía".Para Sencer Imer, director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ufuk, en Ankara (Turquía), el incidente reciente ilustra el estado actual de las relaciones de Turquía con Estados Unidos y con los países occidentales.Sin embargo, por una iniciativa de EEUU, los países publicaron una declaración conjunta en la que "básicamente interfieren en los asuntos internos de Turquía", detalló Imer.Para Imer, la acción de los países occidentales se llevó a cabo para "comprobar si Turquía permitiría tal cosa y cuál sería su reacción. Al final, sin embargo, "ellos mismos tuvieron que retroceder" y encontrar una solución de compromiso para resolver la crisis.El académico considera que el incidente deja ver las intenciones de Estados Unidos con relación no solo a Turquía, sino también a Rusia.Imer apunta que esta no es la primera vez que EEUU se porta de esta manera. El país norteamericano ya exigió, anteriormente, que Turquía suspendiera la implementación del proyecto Turk Stream y de la planta de energía nuclear de Akkuyu, y que desistiera de la compra del sistema S-400 y de aviones militares rusos. El académico sostiene que Estados Unidos lleva a cabo acciones similares con respecto a China.El presidente turco y su homólogo estadounidense, Joe Biden, deben reunirse en breve, en la cumbre del G-20 en Roma (Italia), que tendrá lugar el próximo 30 y 31 de octubre. Imer no cree, sin embargo, que el encuentro de los líderes afecte positivamente la relación entre los países.

eeuu

turquía

eeuu, turquía, relaciones diplomáticas