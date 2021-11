https://mundo.sputniknews.com/20211116/desde-un-foso-medieval-hasta-una-seleccion-de-gamers-extravagantes-propuestas-para-chile-1118315399.html

Desde un foso medieval hasta una selección de gamers: extravagantes propuestas para Chile

Desde un foso medieval hasta una selección de gamers: extravagantes propuestas para Chile

SANTIAGO (Sputnik) — El Gamer Convention Center (Centro de Convención de Jugadores) será un lugar dedicado exclusivamente a los "esports" en Chile. Si no... 16.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-16T21:26+0000

2021-11-16T21:26+0000

2021-11-16T21:26+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

chile

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109178/92/1091789220_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_3af22a6af6b0c4b3b428c7d422a23f70.jpg

El líder del Partido de la Gente de Chile (centro) se convirtió en el primer aspirante a La Moneda (sede de Gobierno) en la historia del país que incluye el fomento a los juegos de video como parte de su programa electoral. Y no fue en vano, pues su propuesta repercutió en varios medios de prensa nacionales e internacionales.Parisi prometió construir una estructura que permita albergar una gran cantidad de competidores de esports e incluso, ofreció crear la Selección Nacional de Gamers de Chile. Todo aquello financiado y apoyado por el ministerio del Deporte."Esta es una disciplina que está creciendo fuertemente en Chile y el mundo, y donde nuestros jóvenes tienen mucho que aportar en esta nueva aventura. Buscaremos aportes de empresas internacionales que ayudarán a organizar competencias locales, regionales, nacionales e internacionales", tuiteó el candidato.Esta y otras propuestas originales, extravagantes, aplaudidas y criticadas salieron a la palestra luego de que los siete candidatos a la presidencia de Chile subieron oficialmente el texto final de su programa de gobierno al sitio web del Servicio Electoral (Servel), documentos que están disponible para toda la ciudadanía hasta las elecciones del 21 de noviembre.ZanjaComo los fosos de los castillos en las fantasías medievales, pero sin agua ni cocodrilos. El candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, propuso excavar una zanja en la frontera norte del país con Perú y Bolivia para impedir o dificultar el paso de migrantes por pasos no habilitados.Su idea surgió a raíz de la crisis migratoria que se registró en febrero de este año en Colchane, ciudad fronteriza con Bolivia que colapsó tras el constante ingreso de migrantes, con miles personas durmiendo en plazas y calles. Esta misma situación se ha extendido a otras urbes de la zona como Iquique o Antofagasta.La solución de Kast es cavar una zanja de 3 metros de ancho por 3 de profundidad en los perímetros de los pasos no oficiales, construyendo torres de vigilancia y disponiendo herramientas tecnológicas como drones y cámaras de visión nocturna. "Cerca de 10 millones de dólares, dependiendo la cantidad de kilómetros que uno quiera hacer", contestó en una oportunidad cuando se le consultó por el costo de la medida.La propuesta fue criticada por organizaciones de derechos humanos y grupos pro migrantes, que lo comparan con el muro que levantó el presidente estadounidense Donald Trump. Pero la situación tiene más aristas, ya que las organizaciones ambientalistas y las animalistas advirtieron que un foso artificial de esa magnitud alterará profundamente el ecosistema y el libre paso de la fauna autóctona del desierto chileno.Pena de muerteEl programa del candidato del partido Unión Patriótica (izquierda), Eduardo Artés, es el más corto de todos. En solo 30 páginas cuenta principalmente el modelo socialista que quiere para Chile y cómo buscará refundar el país a través de una serie de expropiaciones y procesos de estatización que permitan "industrializar la patria".Lo que más se conoce de sus propuestas son aquellas que revela en entrevistas, conversatorios y programas de televisión. Una de esas es el restablecimiento de la pena de muerte, un castigo que fue abolido hace 20 años en Chile. "Nosotros hablamos de pena de muerte en un gobierno patriótico y popular como una forma de defensa de un gobierno revolucionario", dijo en entrevista con CNN Chile.Artés propone el castigo capital para los grandes narcotraficantes, para los violadores y para los criminales de lesa humanidad. En otra entrevista, agregó que también merecen pena de muerte quienes sean traidores a la patria, aunque no aclaró el concepto.Encontrar propuestas fuera de lo común en el documento electoral de Artés no es muy complejo. "La tierra será propiedad del Estado y no podrá ser comercializada". "El gobierno definirá la política de remuneraciones". "Quien no estudie ni trabaje podrá elegir entre hacer el servicio militar o cumplir servicios sociales para el país".Las más comentadasEn tanto, el candidato del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, incluyó en su programa la condonación universal del Crédito con Aval del Estado, el préstamo con respaldo fiscal que utiliza la mayoría de los estudiantes universitarios para pagar sus carreras.El equipo de Boric calculó que esta medida le costará 4.700 millones de dólares al Estado en un esquema de pago a los bancos de 20 años. Pero los expertos han señalado que esa cifra podría ser mucho más alta, llegando a costar más de 3,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional, haciéndola inviable.Sebastián Sichel, la carta presidencial del bloque oficialista Chile Podemos Más, prometió crear la DEA chilena (la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos). "Será una policía especializada en narcotráfico y terrorismo, que se pueda mover libremente por el país y tenga capacitación, niveles de ingreso y protocolos de investigación distintos de Carabineros (policía militarizada)", señaló.Y aunque no es una propuesta, lo de Parisi sí es algo curioso, extravagante y algo jamás visto en la política chilena. El líder del Partido de la Gente reside hace dos años en Estados Unidos, no vino a Chile para hacer campaña y anunció que tampoco llegará a las elecciones para votar. Se convirtió en el primer candidato de la historia en hacer campaña telemática.El 21 de noviembre se realizará la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales y eventualmente el 19 de diciembre se correrá la segunda vuelta. Boric, Kast, Provoste y Sichel son los candidatos con más opciones de pasar al balotaje, según todas las encuestas de opinión.

https://mundo.sputniknews.com/20180817/juegos-tecnologia-games-entretenimiento-deporte-1081284456.html

https://mundo.sputniknews.com/20211027/un-lider-mundial-en-videojuegos-se-gesta-en-latinoamerica-el-caso-de-etermax-1117583239.html

https://mundo.sputniknews.com/20210928/candidato-artes-el-profesor-izquierdista-que-busca-refundar-chile-1116513580.html

https://mundo.sputniknews.com/20211101/candidato-chileno-de-izquierda-boric-presenta-programa-de-gobierno-con-4-reformas--fotos-1117771850.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

💬 opinión y análisis, chile, elecciones