Un "líder" mundial en videojuegos se gesta en Latinoamérica: el caso de Etermax

Para más de 100 millones de personas en el mundo —la mayoría de ellas en España— el nombre de la firma argentina Etermax es conocido por ser la responsable de Apalabrados, una divertida y amigable versión del scrabble para teléfonos móviles. A diez años del lanzamiento del videojuego y a ocho de la presentación de Preguntados, que incluso superó el éxito a su antecesor, la desarrolladora anuncia inversiones millonarias y no oculta su convicción de ser "líder mundial" en el sector.Nacida en 2009 por el impulso del argentino Máximo Cavazzani, Etermax ha trascendido el mote de ser una empresa local para ser verdaderamente internacional: además de sus oficinas en Buenos Aires, cuenta con equipos en Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Montevideo, además de una oficina en Berlín, Alemania.El segundo semestre de 2021 muestra a los responsables de la empresa dispuestos a demostrar cómo la startup latinoamericana logró surfear la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Sus oficinas en la capital de Uruguay son un ejemplo de eso, ya que duplicaron su plantilla en el país en plena emergencia sanitaria —pasando de unos 40 a 80 empleados— y acaban de inaugurar una oficina de 800 metros cuadrados en el World Trade Center de Montevideo con capacidad para albergar 115 puestos de trabajo e incluso ampliarla si es necesario.Durante una recorrida por las instalaciones de la que participó Sputnik, el uruguayo Rodrigo Larrimbe, cabeza del equipo de Etermax en Uruguay, hizo un anuncio que alegraría a cualquier país latinoamericano: la firma asegura que invertirá 100 millones de dólares en la contratación de personal para sus oficinas en Uruguay durante los próximos cuatro años.El objetivo, destacó Larrimbe, es consolidar la plaza uruguaya como "un semillero de profesionales" para la empresa —tanto en desarrollo de software como en otras áreas como el diseño de arte, marketing y propiedad intelectual— que le permita a la firma concretar "el anhelo de expandir aún más la industria de videojuegos desde Uruguay al mundo".La desarrolladora de videojuegos Etermax es una de esas empresas cuyo nombre aparece con frecuencia en cualquier lista de startups latinoamericanas que no paran de crecer a paso firme. Pero por si eso no fuera poco, la firma ratifica su voluntad de consolidarse como un "líder mundial" en aplicaciones de entrenamiento para teléfonos móviles.En ese marco, Larrimbe destacó la voluntad de Etermax de asegurar un lugar entre los "líderes mundiales" en materia de entretenimiento, especialmente en el mundo del trivia, es decir, juegos basados en el conocimiento y en las preguntas y respuestas.La nueva arma para esa batalla es Trivia Deluxe, un videojuego para teléfonos móviles que, al igual que sus antecesores, tiene al conocimiento como centro. El juego invita al usuario a avanzar por un tablero mientras responde preguntas para llegar a la meta antes que el rival de turno, todo adornado con "lujos" y recompensas que el jugador puede coleccionar a medida que avanza.Etermax también apuesta por una versión de Preguntados que utiliza la realidad aumentada para complementar un juego de mesa.

