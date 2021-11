Drama en Brasil: multan a Verstappen por tocar el bólido de Hamilton, que es descalificado

https://mundo.sputniknews.com/20211114/drama-en-brasil-multan-a-verstappen-por-tocar-el-bolido-de-hamilton-que-es-descalificado-1118220733.html

Todo comenzó tras la sesión de clasificación del viernes (12), cuando el actual líder del campeonato, Max Verstappen, se acercó al coche de Hamilton y tocó el alerón trasero. Con esta acción, el piloto neerlandés violó la regla de la FIA que prohíbe tocar los vehículos de los oponentes y fue multado con 50.000 euros.Al día siguiente, este hecho incluso se convirtió en objeto de bromas entre otros pilotos de la parrilla. Un ejemplo de ello fue Sebastian Vettel, quien después de la carrera se acercó al Mercedes de Hamilton y dijo por la radio que iba a tocar su alerón trasero.A lo que le respondieron del box diciendo que no lo haga porque sale muy caro. Vettel, con su humor de marca, dijo que estaba bromeando, y que en lugar de ello tocaría el alerón delantero para ver si "a lo mejor son solo 25.000".Pero las bromas fueron lo último que tenía en mente el principal rival de Verstappen, el británico Lewis Hamilton, quien fue descalificado en la carrera al sprint. Esto significó que sus resultados de la sesión de clasificación serían anulados y empezaría la carrera al sprint —la que decide las posiciones de comienzo de la carrera principal— desde la última posición.Irónicamente, la multa a Verstappen y la descalificación de Hamilton estaban en cierta medida relacionadas y, de hecho, esta fue la razón por la que se tardó tanto en tomar las decisiones sobre los castigos. La penalización del británico llegó después de que el equipo Red Bull —para quién maneja Verstappen— interpuso ante los oficiales una queja sobre la flexión del alerón trasero del Mercedes.Pero tras una inspección detallada, Hamilton quedó penalizado porque la distancia entre la parte superior e inferior del alerón en cuestión superaba el máximo de 85 mm permitidos en posición abierta del DRS. Sin embargo, Mercedes usó la acción de Verstappen como defensa, haciendo alusión a que fue el neerlandés la causa del problema.A pesar de ello, los comisarios llegaron a la conclusión de que el toque de Verstappen fue demasiado insignificante como para haber podido causar daños en el vehículo del equipo Mercedes. Al mismo tiempo, aseveraron que el actual líder del campeonato fue multado como aviso para todos los demás pilotos.Y es que esta ha sido la primera vez que un piloto ha sido efectivamente multado por infringir la regla que prohíbe tocar los bólidos de los demás equipos. Hasta ahora, los competidores lo hacían y estos hechos simplemente eran ignorados. Pero dada la situación que se desarrolló en torno a la descalificación de Hamilton, hubo que emprender acciones.Remontada épica de HamiltonA pesar de todo lo ocurrido, Hamilton no se retrajo en su búsqueda del que podría ser el octavo título para él y mostró un rendimiento que será recordado en la carrera al sprint. Allí comenzó en la última posición, pero al final logró hacer una remontada y acabar la carrera en quinto lugar.Fue su compañero de equipo, Valtteri Bottas, el que se hizo con la victoria y la pole en la carrera principal. Fue seguido por Max Verstappen, Carlos Sainz y Sergio Pérez.No obstante, los problemas no acaban allí para el piloto británico, que a pesar de haber acabado la carrera al sprint en el quinto lugar empezará el evento principal desde la décima posición en la parrilla. Ello se debe a un cambio de motor de su bólido que se anunció el viernes, que acarreó una penalización de cinco posiciones el viernes.De tal modo, se están desvaneciendo las esperanzas del británico por obtener su octavo título de campeón del mundo. El viernes marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación, lo que le otorgaba la primera posición en la carrera al sprint. Esta, aparte de potencialmente darle la pole position en la carrera larga, le daría tres puntos adicionales en la clasificación del campeonato.Así, tendría además la oportunidad de empezar desde la quinta posición y luchar por los puntos. Ahora, necesitará una remontada más para que esto sea posible, ya que Verstappen le lleva una ventaja de 21 puntos con solo otras tres carreras restantes en el calendario de la temporada 2021.

