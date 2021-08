https://mundo.sputniknews.com/20210805/estos-son-los-pilotos-mejor-pagados-de-la-formula-1-y-tres-son-de-iberoamerica-1114795317.html

Estos son los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 y tres son de Iberoamérica

Estos son los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 y tres son de Iberoamérica

2021-08-05

Los 10 pilotos mejor pagados recibirán este año un total combinado de 211 millones de dólares. Desde Lewis Hamilton hasta Carlos Sainz, los equipos saben que deben recompensar la ardua labor de estos conductores que llevan su escudería en alto.A diferencia de otros deportes como el tenis o el básquet, los pilotos cobran bastante menos en patrocinios, por lo que es importante que cuenten con altos salarios. En comparación, el sueldo del nº1 de la lista, Lewis Hamilton, que podría ganar 62 millones de dólares en la pista este año, palidece en comparación con lo que ganó este año el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor. El irlandés se embolsilló la friolera cifra de 180 millones de dólares, aunque mucho de esto es en patrocinio.Además, la pandemia también afectó las competiciones. En esta temporada, se introdujo un nuevo límite presupuestario que lleva el gasto a solo 145 millones de dólares por equipo en 2021 y que debe disminuir a 135 millones para 2023. Esto realmente podría afectar a equipos como Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing, cuyos presupuestos se han disparado a más de 300 millones e incluso a 400 millones de dólares en los últimos años.La buena noticia, al menos para los pilotos, es que los salarios de los corredores permanecen exentos del cálculo del límite de costos, al menos por ahora.Así quedan distribuidos los 211 millones de dólares en salarios entre los diez pilotos de Fórmula 1 mejor pagados:1. Lewis Hamilton (Mercedes)El primer puesto no debería sorprender. Hamilton, de 36 años, igualó el récord de Schumacher con su séptimo campeonato de pilotos de F1 el año pasado. Nada más en patrocinio, el británico recauda aproximadamente 12 millones de dólares, una cifra que contrasta con la de su competidor más cercano, Max Verstappen, quien solo gana 1 millón de dólares en patrocinios anualmente.La superestrella de Mercedes está en camino de ganar 62 millones de dólares en la pista en 2021, lo que incluye un salario base de 55 millones, una proyección de 7 millones de dólares en bonificaciones por victorias en carreras.2. Max Verstappen (Red Bull Racing)El conductor de Red Bull Racing es uno de los favoritos y tras debutar en 2015 con 17 años se convirtió en el piloto más joven de la Fórmula 1 y el más joven en ganar una carrera un año después. El 2021 se augura como un buen año para el holandés-belga con cinco victorias, que lo ha llevado a tener un salario proyectado de 42 millones de dólares más bonificaciones.3. Fernando Alonso (Alpine)Luego de dos años fuera de la pista, el español Fernando Alonso está de vuelta con Alpine, que le pagará un salario de 25 millones de dólares. El piloto de 39 años ha competido no solo en F1, también ha participado en el Rally Dakar y ha ganado las carreras de resistencia 24 Horas de Le Mans y 24 Horas de Daytona.4. Sergio Pérez (Red Bull Racing)Este es el primer año con Red Bull Racing para el mexicano de 31 años, tras dos temporadas con la escudería Racing Point (ahora Aston Martin). Pérez tiene esperado ganar 18 millones de dólares este año. Gracias a este piloto hay un despertado interés por la F1 en México. 5. Sebastian Vettel (Aston Martin)El alemán no es ajeno a las victorias con cuatro campeonatos consecutivos entre 2010 a 2013 con Red Bull. Tras una temporada en Ferrari, este piloto de 34 años ocupó el lugar de Sergio Pérez en Aston Martin. Su salario esperado para este año es de 15 millones de dólares.6. Charles Leclerc (Ferrari)Este monegasco de 23 años salió directo de la Ferrari Driver Academy y ya va por su tercera temporada con la escudería, en un contrato que se extiende hasta 2024. En 2021 recibirá un salario de 12 millones de dólares.7. Valtteri Bottas (Mercedes)En séptima posición se encuentra el finlandés de 31 años Valtteri Bottas, quien no ha tenido la mejor temporada este 2021. Incluso hay rumores de que podrían reemplazarlo. Sin embargo, todavía se espera que gane 10 millones de dólares este año.8. Daniel Ricciardo (McLaren),El australiano de de 32 años es conocido por su personalidad alegre que incluso le ha valido el sobrenombre de tejón de la miel. Su sonrisa y carisma tras el volante le dará 10 millones de dólares este 2021.9. Lando Norris (McLaren)Este joven británico de 21 años tiene otra pasión aparte de la F1: lanzó un equipo de deportes electrónicos en 2020. Pero no debe ser por falta de recursos, como piloto recibirá 9 millones de dólares este año.10. Carlos Sainz (Ferrari)Este español de 26 años es el hijo de un campeón de carreras de rally, y ha tenido la dura tarea de reemplazar a Fernando Alonso en McLaren y a Sebastian Vettel en Ferrari. Tendrá una ganancia de 8 millones de dólares este año.

