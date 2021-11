https://mundo.sputniknews.com/20211113/attolini-la-unica-responsabilidad-que-tiene-amlo-es-con-pueblo-no-roba-no-miente-no-traiciona--1118190502.html

Attolini: "La única responsabilidad que tiene AMLO es con pueblo, no roba, no miente, no traiciona"

El diputado federal de Morena Antonio Attolini es uno de los más férreos simpatizantes del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En una ocasión... 13.11.2021, Sputnik Mundo

Sputnik habló con el político por motivo del cumpleaños que este 13 de noviembre celebra el mandatario mexicano.—¿Lo sigues viendo dentro de esta comparativa con personajes como Martin Luther King y Jesucristo?—¡Claro! Y es que, ¿cuáles era el común denominador de los personajes que he mencionado, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jesucristo —fuera de la figura religiosa—? Todos estos grandes líderes sociales de la historia comparten una estrategia de resistencia civil pacifica, todos han logrado hacer cambios fundamentales.Creo que López Obrador es el líder social más importante de los últimos 30 años en América Latina. De liderar un movimiento que llega a triunfar en las urnas en un país tan importante, tan grande y tan influyente como es México, a liderar un cambio cultural —que es lo que ultimadamente pretende hacer la 4T— sin haber quebrado ni un solo vidrio.—¿Cuáles consideras que podrían ser errores de López Obrador?—Al presidente López Obrador poco se le puede achacar en términos de errores, yo creo que el presidente ha sido muy disciplinado: él en lo particular, él en lo personal, él como individuo y líder. Historia distinta con las decenas de miles de funcionarios del Gobierno federal y estatal que forman parte en papel o en palabra del movimiento y que en algún momento llegan a tener desviaciones ideológicas muy serias. Yo creo que un principal error que este Gobierno tuvo fue el nombramiento de Carlos Urzúa en la Secretaria de Hacienda. Yo le veo como un tipo que estaba manejando las finanzas públicas, la política fiscal del Gobierno y que a la postre se reveló como un profundo detractor del Gobierno. Distinto como fue Arturo Herrera, que formaba parte del mismo equipo, de la misma historia que Carlos Urzúa, y resultó ser mucho más pragmático y un claro convencido de esta Cuarta Transformación. Yo creo que ahí hubo algunos errores, pero que no pasan por el presidente López Obrador sino por las condiciones particulares o relativas que se dieron. Al presidente poco se le pueden achacar errores, él ha sido muy congruente con lo que ha dicho y ha hecho e incluso, además, con quienes se han apartado de estos principios. El presidente ha sido muy respetuoso, simplemente reconoce que ya no hay coincidencias ideológicas y mucho menos programáticas y permite que se hagan las cosas a un lado.Yo creo que al presidente poco se le puede achacar errores, ha sido muy congruente, muy disciplinado, una persona que tiene 36 años buscando esto no iba a llegar a improvisar a la Presidencia de la República.—¿Cómo recordará la historia a AMLO?Yo creo que fue una persona sabiéndose libre de los poderes fácticos que durante tanto tiempo controlaron y que hicieron lo que querían con las instancias del poder público, sintiéndose libre de esas ataduras porque la única responsabilidad que tiene Andrés Manuel es con el pueblo (no mentir, no robar, no traicionar).Creo que pudo hacer mucha cosas que estaban pendientes en este país y que por falta de voluntad política no eran posibles antes: el salario mínimo, la desaparición de modelos del outsourcing, la destrucción del modelo de fraude fiscal con las factureras que generaban un desfalco al erario, la consolidación de una fuerza policíaca nacional como la Guardia Nacional, la consolidación de México como una actor preponderante en foros multilaterales, no solo en América Latina, sino en el mundo. Porque es el pueblo quien vota a sus autoridades y el que tiene la última palabra, y no un consejo de accionistas de alguna transaccional que venía a empujar una reforma en beneficio propio y no del país, por ejemplo, como la reforma energética.

