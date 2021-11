https://mundo.sputniknews.com/20211110/y-si-biden-cuestiona-a-amlo-por-la-reforma-electrica-el-presidente-de-mexico-ya-le-tiene-respuesta-1118076420.html

¿Y si Biden cuestiona a AMLO por la reforma eléctrica? El presidente de México ya le tiene respuesta

Si bien el tema no está en la agenda a tratar, el presidente de México señaló que no le molestaría si se toca en algún momento, pero dejó claro que es un asunto exclusivo de los mexicanos y confío en que Biden respetará la soberanía del país. "No creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, o a hacerles recomendaciones", señaló López Obrador. La reforma eléctrica propuesta por el Gobierno federal busca garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54% de la generación de energía eléctrica en el país y también la expropiación del litio.Esta propuesta ha generado escozor y dudas. Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que hay serias preocupaciones al respecto. Será el próximo 18 de noviembre cuando se realice la novena Cumbre de los países de América del Norte cuya sede será en Washington, Estados Unidos, y en donde estarán presentes los mandatarios de EEUU, Canadá y México, Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.

