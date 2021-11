https://mundo.sputniknews.com/20211111/mexico-habla-sobre-corrupcion-ante-la-onu-pero-que-tanto-tangibles-son-sus-propios-resultados-1118129112.html

México habla sobre corrupción ante la ONU, pero ¿qué tan tangibles son sus propios resultados?

"Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera", aseveró al presidir la sesión y agregó que sería insensato omitir que la corrupción es "la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales".Asimismo, puso como ejemplo a México que optó por aplicar la fórmula de desterrar la corrupción."Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres", aseveró.Lucha contra corrupción en MéxicoDesde la campaña presidencial de 2018, López Obrador insistió en que el combate a la corrupción era fundamental para pacificar al país y regresar la confianza en las instituciones.En su último informe oficial ante la Cámara de Diputados del pasado 13 de octubre, el titular de la SFP, Roberto Salcedo, aseveró que la estrategia anticorrupción y contra la impunidad "están dando resultados positivos" y se llegó a un "punto de inflexión".El funcionario federal indicó que, en total, se han sancionado a 155 licitantes y proveedores con multas por proporcionar información falsa o incumplimiento de obligaciones que acumulan más de 154 millones de pesos (7,7 millones de dólares), 300% más que el año pasado.Percepción de la corrupción en MéxicoSegún los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registra una reducción de la percepción de corrupción que las empresas tienen sobre las autoridades, pues pasó de 82,2%, que se tenía en el año 2016, a 71,5% el año pasado. A pesar del fuerte discurso contra la corrupción que mantiene el Gobierno de López Obrador, el 42% de los mexicanos cree que el nivel de corrupción es igual al del sexenio pasado. Una tercera parte opina que la situación ha empeorado, mientras que el 26% percibe cambios positivos, revelan los datos del estudio realizado por la agencia de investigación Innovative Marketing & Consultants.Entre las principales razones que los entrevistados encontraron detrás de la corrupción, el 22% considera que es culpa del sistema de partidos políticos, 18% cree que el sistema está diseñado desde su origen para la corrupción, y el 12% lo adjudica directamente a Morena, el partido gobernante.Resultados tangiblesA pesar de la narrativa y de avances en casos icónicos como el de Odebrecht y Pemex, México no tiene resultados palpables en la materia, dijo en una entrevista con Sputnik la directora de la Red de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Lourdes Morales."No hemos visto resultados tangibles de desmantelamientos de redes de corrupción. Sabemos que este fenómeno no suele ser de comportamientos individuales, sino de vacíos institucionales, complicidades, colaboraciones entre sector privado y sector público, funcionamientos sistémicos de una legalidad paralela que se da en el ámbito político, económico y hasta social, y que por tanto requiere mejora en la investigación de los casos", indicó.La investigadora alertó que "cuando todo es corrupción, nada termina siéndolo", lo que deriva en una falsa ilusión de justicia cuando se presentan como éxitos sólo casos icónicos, como el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya.Entre otros temas desatendidos en la lucha contra la corrupción, la investigadora ubicó la necesidad de acabar con el 'amiguismo' e 'influyentismo' dentro de la burocracia mexicana, la cual aún permea.A pesar del diagnóstico negativo, Morales reconoce un cambio social en materia de corrupción: menos tolerancia al abuso político."Lo único, pero tampoco le doy totalmente el crédito a la 4T, es que la ciudadanía ha generado baja tolerancia a los casos de corrupción. Antes lo que se veía como un 'así es', como una especie de derrota, de aquí nos tocó vivir y todos son corruptos. Actualmente me parece que la mayoría de los ciudadanos han generado una intolerancia al abuso, hay una indignación frente al abuso. El tema es qué hacer con esa indignación, porque es dar el primer paso: ¿cómo se pasa de dejarse, alarmarse, a realmente producir acciones coordinadas entre las instituciones públicas para que esos casos dejen de suceder independientemente del color político que esté gobernando", sentenció.Para la especialista, es necesario reforzar el acceso a la información pública y resguardar las legislaciones electorales que son los puntos mejor evaluados en el ranking de World Justice Project, que calificó a México como el quinto peor país del mundo en corrupción, un hecho que fue cuestionado por el presidente del país.De este modo, el Gobierno mexicano debe apostar por "una mayor transparencia, mayor vigilancia social y refuerzo de los contrapesos", y no ver este tipo de índices o críticas como "un ataque o una descalificación", sino como "una oportunidad de saber qué se está haciendo y qué se requiere mejorar".

